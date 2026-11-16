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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. استمرار أعمال رصف وتطوير طريق التحويلة بديروط لدعم السيولة المرورية

استمرار أعمال رصف وتطوير طريق "التحويلة" بديروط بطول 3.5 كيلومتر لدعم السيولة المرورية ورفع كفاءة الطرق
استمرار أعمال رصف وتطوير طريق "التحويلة" بديروط بطول 3.5 كيلومتر لدعم السيولة المرورية ورفع كفاءة الطرق
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمختلف المراكز والقرى، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين مستوى الخدمات وتيسير حركة انتقال المواطنين والمركبات، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، تتابع أعمال رصف وتطوير طريق منطقة "التحويلة"، بدءًا من كوبري المعاهدة ولمسافة تمتد إلى 3.5 كيلومتر، ضمن خطة المحافظة لتحسين كفاءة المحاور المرورية والارتقاء بالبنية التحتية للطرق، بما يخدم أهالي المركز والمناطق المحيطة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية القياسية ومعايير الجودة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، بما يضمن تنفيذ المشروع بالمستوى المطلوب وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في مشروعات الرصف والتطوير، ومواصلة متابعة الأعمال الجارية بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في تحسين حالة الطرق، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء أسيوط.

أسيوط شبكة الطرق الداخلية المراكز والقرى الخدمات مركز ومدينة ديروط المحاور المرورية

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