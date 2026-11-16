محافظ أسيوط يسلم 51 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اليوم، 51 عقدًا من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين من مختلف المراكز الذين استوفوا الشروط والضوابط القانونية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ومن خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنهاء ملف التقنين، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين.

جاء ذلك بحضور شريف دياب، مدير أملاك الدولة بالمحافظة، وعلاء فؤاد، مدير الشئون المالية والإدارية، ومنار غالي، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي إدارة الأملاك ومنظومة التقنين بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط حرص الدولة على حماية حقوقها والحفاظ على ممتلكاتها، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن إنهاء إجراءات التقنين وفقًا للقانون يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون.

وحرص اللواء محمد علوان على الاستماع إلى أصحاب العقود وملاحظاتهم واستفساراتهم، ومتابعة إجراءات التقنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق الشفافية في مختلف مراحل العمل، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المستوفين للشروط، بما يضمن سرعة إنهاء معاملاتهم وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وتذليل المعوقات الإدارية والإجرائية، ومتابعة الملفات المتبقية، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي ملف التقنين بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الملفات المستوفاة للشروط القانونية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء.

وأكد محافظ أسيوط أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما يمثله من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة وصون ممتلكاتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، بالتوازي مع دعم الاستقرار المجتمعي وتوفير الحماية القانونية للمواطنين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.