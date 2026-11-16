مباريات الجولة الخامسة بدوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة

تُقام اليوم الإثنين منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2026-2027.

وتشهد المجموعة الأولى مواجهة بين 6 أكتوبر والزهور، بينما يواجه النادي الأهلي نظيره دلفي.

ولحساب منافسات المجموعة الثانية، يواجه الشمس نظيره وادي دجلة، فيما يلاقي الصيد نظيره الزمالك.

وفي المجموعة الثالثة يواجه البنك الأهلي نظيره سبورتنج، فيما أقيمت مباراة الاتحاد السكندري ونظيره الجزيرة وشهدت فوز الأخير بنتيجة 3-0.

وفي المجموعة الرابعة، تستضيف سيدات هليوبوليس نظيراتهن من أصحاب الجياد، فيما يواجه سموحة نظيره المقاولون العرب.

ويعد فريق سيدات النادي الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري المرتبط في نسختها الأولى.