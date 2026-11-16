طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الأعباء عن المواطنين

أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الكهرباء وما يتضمنه من تعديلات يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات الإنتاج الكهربائي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح الملا، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المناقشات تناولت عدداً من المحاور المهمة، في مقدمتها تنمية القدرات الإنتاجية للكهرباء، والتوسع في إتاحة المزيد من الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، بما يدعم تحقيق المستهدفات المتعلقة بمزيج الطاقة.

ترشيد استهلاك الطاقة محور أساسي في تعديلات القانون

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة إلى أن المحور الأهم يتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تحديد الضوابط وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة على قانون الكهرباء، بما يتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع الضوابط وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لمتابعة ومراقبة الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.

التعديلات تحقق الاستفادة القصوى من إنتاج الكهرباء

وأضاف الملا أن الحكومة تنحاز إلى المواطن من خلال العمل على الوصول إلى فاتورة كهرباء مقبولة، سواء فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي الذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، أو في القطاعين التجاري والصناعي.

وأكد أن التعديلات المقترحة من شأنها تعظيم الاستفادة من كل كيلووات ساعة يتم إنتاجه، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة استخدام الطاقة وتكلفة فاتورة الكهرباء للمواطن.