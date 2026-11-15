قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح
جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري
محمد عبدالجليل: محمد صلاح في الكرة زي مجدي يعقوب في الطب وزويل في العلم
«دويدار»: علي ماهر «سالك» لأنه رغم أن فيه مشكلة بينه وبين ناصر ماهر إلا أنه ضمه للمنتخب
عصام عبدالفتاح: إيفا بارتون من حكام النخبة.. ولن يكون هناك تحليل للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي وبيراميدز
«عيطت لما قولت يا بس» .. شقيقة أحمد حلمي تتأثر بأدائه في فيلم «حدوتة»
مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-11-2026 .. والقنوات الناقلة
مدحت العدل يكشف سر النجاح الحقيقي: «أوعى تأجل حلمك لبكرة».. عبارة غيّرت حياة شخص ودفعت آخر للتراجع عن الهجرة
الحرس الثوري الإيراني يُحذّر فرنسا من «فخ إسرائيلي» بعد اتهامات بشن هجمات إلكترونية
«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟
تحركات إسرائيلية مُفاجئة ضد إيران.. رئيس الموساد في واشنطن ونتنياهو يبحث استئناف الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل عرضه على النواب.. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقرر عقدها  غدا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي أهداف مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب، والتي جاءت كالآتي:

أهداف مشروع القانون 


يستهدف مشروع القانون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

 إلى جانب تخفيف الأحمال والضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات مختلف القطاعات.

جدير بالذكر أن التعديلات  الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.

مجلس النواب الشئون الدستورية الحكومة قانون الكهرباء الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

الاهلي

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

ريال مدريد

ريال مدريد يحسم تجديد عقد جود بيلينجهام حتى 2031 مع زيادة راتبه

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية

أخبار قنا: طالبة ثانوي بمدرسة داوود تكلا تحصد المركز الثاني جمهوريًا في الاقتصاد المنزلي، و«جنوب الوادي الأهلية» تبحث إنشاء مستشفى جامعي

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد وسفيرة الإتحاد الأوروبي تتفقدان أبرز المعالم السياحية والأثرية بالخارجة

المجني عليه

مقتل صاحب محل بطعنة نافذة على يد جاره في مشاجرة ببنها

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد