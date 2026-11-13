عداد الكهرباء يكشف أسرار الاستهلاك.. اختبار منزلي بسيط وتحذير من خطأ شحن الكارت

تثير أعطال عدادات الكهرباء وتساؤلات المواطنين بشأن دقة تسجيل الاستهلاك أهمية التعرف على الطرق الصحيحة لاختبار سلامتها. وفي هذا السياق كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن اختبار منزلي بسيط يساعد على اكتشاف الخلل في العدادات، موضحًا أبرز مزايا العدادات الذكية، ومحذرًا من خطأ شائع عند شحن كارت الكهرباء قد يتسبب في تهنيج العداد.

وأوضح أن هناك خطوات إجراء اختبار منزلي للتأكد من سلامة العداد، كما حذر من خطأ شائع عند شحن كارت الكهرباء قد يؤدي إلى تهنيج العداد أو حدوث مشكلات في تشغيله.

طريقة بسيطة لاكتشاف أعطال عداد الكهرباء

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن اختبار سلامة العداد يبدأ بفصل جميع الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، بما فيها الثلاجة والتكييف والتليفزيون، وترك العداد لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق دون تشغيل أي أجهزة.

وأضاف أنه يجب متابعة قراءة العداد قبل وبعد هذه المدة، فإذا استمر في تسجيل زيادة في الاستهلاك رغم فصل جميع الأجهزة الكهربائية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود خلل يستدعي فحص العداد من خلال شركة الكهرباء.

وأشار إلى أن الاختبار نفسه يمكن تطبيقه على العدادات مسبوقة الدفع، من خلال متابعة الرصيد والتأكد من عدم حدوث خصم منه خلال فترة فصل الأجهزة الكهربائية.

مزايا العدادات الذكية وطرق متابعة الاستهلاك

وأكد خبير الطاقة الكهربائية أن العدادات الذكية توفر العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها إمكانية شحن كارت الكهرباء من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الشحن.

ولفت إلى أن بعض التطبيقات الإلكترونية تتيح متابعة معدلات الاستهلاك عن بعد، إلى جانب إرسال تنبيهات للمواطنين عند الاقتراب من الانتقال إلى شريحة استهلاك أعلى، بما يساعد على ترشيد استخدام الكهرباء ومتابعة الاستهلاك على مدار الشهر.

وأوضح أن الانتقال إلى شريحة استهلاك أعلى قد يؤدي إلى زيادة قيمة المحاسبة، وهو ما يستدعي الانتباه إلى معدلات استهلاك الكهرباء ومحاولة تقليل الاستخدام غير الضروري.

تحذير من استخدام كارت شحن عداد آخر

وحذر الشناوي من استخدام كارت شحن خاص بعداد كهرباء آخر، موضحًا أن لكل عداد كارتًا مخصصًا مرتبطًا ببياناته، وأن استخدام كارت غير مطابق قد يؤدي إلى تهنيج العداد أو حدوث خلل في عمله.

وشدد على أهمية استخدام كارت الشحن الخاص بالعداد، لتجنب المشكلات الفنية والحفاظ على انتظام عمله، مؤكدًا ضرورة التعامل مع العدادات وفق التعليمات الصحيحة لضمان الاستفادة من خدماتها ومميزاتها.