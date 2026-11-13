عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. طرق اكتشاف الأعطال وأخطاء في شحن الكارت يجب تجنبها

تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشأن سلامة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع والعدادات الذكية، خاصة مع حرص الأسر على متابعة معدلات الاستهلاك وتجنب ارتفاع قيمة الفواتير أو نفاد الرصيد بشكل مفاجئ.

اختبار بسيط لا يستغرق سوى دقائق

وفي هذا السياق، كشف أحد خبراء الطاقة الكهربائية عن مجموعة من الإرشادات المهمة التي تساعد المواطنين على اكتشاف الأعطال المحتملة في العدادات من داخل المنزل، من خلال اختبار بسيط لا يستغرق سوى دقائق معدودة.

أبرز المزايا التي توفرها العدادات الحديثة

كما سلط الضوء على أبرز المزايا التي توفرها العدادات الحديثة، محذرا في الوقت نفسه من خطأ شائع عند شحن كارت الكهرباء قد يتسبب في حدوث مشكلات فنية بالعداد.

اختبار بسيط يكشف وجود عطل في عداد الكهرباء

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن طريقة سهلة يمكن للمواطنين الاستعانة بها للتحقق من سلامة عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع، موضحا أن إجراء اختبار منزلي بسيط قد يساعد في اكتشاف وجود خلل في تسجيل معدلات الاستهلاك.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاختبار يبدأ بفصل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل، بما في ذلك الثلاجة والتكييف والتليفزيون، مع التأكد من عدم تشغيل أي جهاز آخر، ثم ترك العداد دون أحمال كهربائية لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.

انتهاء المدة المحددة

وأشار إلى ضرورة تسجيل قراءة العداد قبل بدء الاختبار ومقارنتها بالقراءة بعد انتهاء المدة المحددة، فإذا لاحظ المواطن استمرار زيادة الاستهلاك رغم فصل جميع الأجهزة، فقد يكون ذلك مؤشرا على وجود مشكلة تستدعي التواصل مع شركة الكهرباء وطلب فحص العداد للتأكد من سلامته.

وأضاف أن الاختبار نفسه يمكن تطبيقه على العدادات مسبوقة الدفع، من خلال متابعة الرصيد المتبقي قبل فصل الأجهزة وبعده، والتأكد من عدم حدوث خصم غير مبرر خلال فترة الاختبار.

مزايا العدادات الذكية وطرق متابعة استهلاك الكهرباء

وتطرق خبير الطاقة الكهربائية إلى المزايا التي توفرها العدادات الذكية للمواطنين، مؤكدا أنها ساهمت في تسهيل العديد من الإجراءات المرتبطة بشحن الكهرباء ومتابعة الاستهلاك، حيث أصبح بإمكان المستخدمين شحن كروت الكهرباء من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى منافذ الشحن التقليدية.

معدلات استهلاك الكهرباء عن بُعد

وأوضح أن بعض التطبيقات الإلكترونية تتيح للمواطنين متابعة معدلات استهلاك الكهرباء عن بُعد، بما يساعدهم على التعرف على حجم الاستهلاك والتحكم فيه بصورة أفضل، إلى جانب الحصول على تنبيهات عند الاقتراب من الانتقال إلى شريحة استهلاك أعلى.

ولفت إلى أهمية متابعة الاستهلاك بشكل مستمر، خاصة أن الانتقال إلى شريحة أعلى قد يترتب عليه زيادة قيمة المحاسبة، وهو ما يجعل ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية ومراقبة معدلات الاستهلاك من الأمور الضرورية لتجنب ارتفاع تكلفة الكهرباء الشهرية.

تحذير مهم بشأن كارت شحن الكهرباء

وفي تحذير مهم للمواطنين، شدد الدكتور أحمد الشناوي على ضرورة استخدام كارت الشحن المخصص لكل عداد، والابتعاد عن استخدام كارت تابع لعداد كهرباء آخر، موضحا أن كل كارت يرتبط ببيانات العداد الخاص به ولا يمكن التعامل مع الكروت باعتبارها قابلة للتبادل بين العدادات.

استخدام الكارت الصحيح

وأكد أن استخدام كارت غير مطابق للعداد قد يؤدي إلى حدوث مشكلات فنية، من بينها تهنيج العداد أو اضطراب طريقة عمله، مشددا على أهمية التأكد من استخدام الكارت الصحيح عند إجراء عمليات الشحن لتجنب أي أعطال أو مشكلات غير ضرورية.