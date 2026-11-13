تقرير: الطاقة الشمسية والبطاريات قد تخفضان تكاليف الكهرباء في أوروبا بنسبة تصل إلى 40%

كشف تقرير أوروبي جديد أن الجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، عند نشرهما وتوظيفهما بصورة منسقة، يمكن أن يخفض تكاليف تشغيل نظام الكهرباء في أوروبا بنسبة تصل إلى 40% بحلول ثلاثينيات القرن الحالي.

وذكر التقرير، الصادر عن معهد شنايدر إلكتريك للأبحاث، أن تحقيق هذه الوفورات يتطلب تنسيق نشر تقنيات الطاقة الموزعة، مثل الألواح الشمسية على أسطح المباني وأنظمة تخزين البطاريات والسيارات الكهربائية والأجهزة الذكية، مع التوسع في استخدام الكهرباء بديلا عن التقنيات المعتمدة على الوقود الأحفوري.

وأوضح التقرير، الذي أُطلق خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31)، أنه استند إلى تحليل 40 ألفا و500 سيناريو مختلف لتقييم تأثير تكاليف الطاقة الشمسية والبطاريات وشبكات الكهرباء على إجمالي تكاليف النظام، مشيرا إلى أن هذه الوفورات قد تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي بنسبة إضافية تبلغ 0.8% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن أنظمة تخزين البطاريات من أبرز العوامل المؤثرة في خفض تكاليف الكهرباء، إذ تساعد على الاستفادة من فائض الطاقة الشمسية وتخفيف الضغط خلال فترات ذروة الطلب، محذرا في المقابل من أن عدم التوافق بين مدد تخزين البطاريات المستخدمة في مختلف الأنظمة قد يرفع إجمالي تكاليف النظام بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالمستويات الحالية.

ونقل التقرير عن لوران باتاي، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات أوروبا في المعهد، قوله إن الطاقة الشمسية تمثل مصدر الطاقة، بينما تؤدي البطاريات دور محطة التوليد، مؤكدا أن خفض التكاليف يتطلب عمل التقنيتين بتناغم، إلى جانب توفير طلب كافٍ على الكهرباء للاستفادة من الطاقة المنتجة، وليس التركيز على زيادة الإمدادات وحدها.