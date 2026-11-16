آسر ياسين : مبهور بالحضور الجماهيري في مهرجان القاهرة السينمائي

التقى الفنان آسر ياسين، الفائز بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، جمهور المهرجان في لقاء مفتوح أداره المنتج السينمائي محمد حفظي، وتناول تجربته الفنية ومسيرته في مجال التمثيل السينمائي، وأبرز المحطات والتجارب التي شكلت مشواره الفني

وأكد الفنان آسر ياسين أنه منبهر بما يحدث في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشيرًا إلى وجود حضور جماهيري ضخم في العروض السينمائية التي تُعرض ضمن الدورة الـ47 للمهرجان.

وكان قد عرض أمس للفنان آسر ياسين فيلم" رسائل البحر" والذي عرض منذ عدة سنوات ، وتعاون فيه مع المخرج الكبير داود عبد السيد، وشاركه في البطولة كل من بسمة ومحمد لطفي.