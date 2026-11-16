نائب يطالب بكشف حجم الفاقد في الكهرباء وتحقيق العدالة في المحاسبة بين العدادات الطبيعية والكودية

وجه النائب عماد الغنيمي الشكر للجنة المختصة على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الكهرباء، مؤكدا أهمية إعادة النظر في عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الكهرباء، وفي مقدمتها نسب الفاقد في الشبكات وآليات محاسبة المواطنين.

وأوضح الغنيمي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مطالبة المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء يجب أن يقابلها تحرك من وزارة الكهرباء لمراجعة نسب الفاقد في منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع، والكشف عن حجم هذا الفاقد والجهة التي تتحمل تكلفته.

وتساءل النائب عن كيفية التعامل مع نسب الفاقد التي قد تتجاوز 20 أو 25%، مؤكدا ضرورة تحديد المسؤولية عن هذه النسب، وعدم تحميل المواطنين أعباء ناتجة عن أوجه القصور في كفاءة التشغيل والصيانة.

عماد الغنيمي: لا توجد عدالة في المحاسبة بين أصحاب العدادات الطبيعية والكودية

وانتقد الغنيمي ارتفاع قيمة المحاسبة بالعدادات الكودية، مشيرا إلى غياب العدالة في المعاملة بين المواطنين الذين يستخدمون العدادات الطبيعية وأصحاب العدادات الكودية، رغم وجودهم في المنطقة نفسها.

وأوضح أن المواطن الذي يمتلك عدادا كوديا خارج نطاق الحيز العمراني تتم محاسبته بسعر ثابت يبلغ 274 قرشا للكيلووات، بينما يخضع صاحب العداد الطبيعي لنظام الشرائح المتدرجة، التي تبدأ من 68 قرشا وتصل إلى جنيهين و40 قرشا، وفقا لما طرحه خلال الجلسة.

وتساءل عن أسباب تحميل أصحاب العدادات الكودية هذه التكلفة، وما إذا كان المواطن أصبح مسؤولا عن تحمل فاقد الكهرباء الناتج عن مشكلات شركات الإنتاج أو النقل أو التوزيع، أو ضعف كفاءة صيانة المحولات وخطوط الكهرباء.

النائب يطالب بتطوير شبكات الكهرباء وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

كما دعا النائب إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، ورفع كفاءة صيانة المحولات وشبكات التوزيع، مشيرا إلى إمكانية تطوير منظومة إنارة الشوارع من خلال استخدام مصابيح LED، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أهمية توفير قروض ميسرة لدعم استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي، بما يسهم في تشجيع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتخفيف الأعباء.

عماد الغنيمي يوافق على مشروع القانون مع التحفظات ويطالب بحل أزمة العداد الكودي

واختتم النائب عماد الغنيمي كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون مع إبداء عدد من التحفظات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على حقوق المواطن البسيط، والعمل على حل مشكلات العدادات الكودية وتحقيق العدالة في منظومة المحاسبة، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية لا ترتبط بمعدلات استهلاكهم الفعلية.