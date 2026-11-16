إسلام قرطام: حزب المحافظين يؤيد تعديل قانون الكهرباء.. ونطالب الحكومة بإعلان أثره على فاتورة المواطن والمصانع

أعلن النائب إسلام قرطام، موافقة حزب المحافظين على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن الحزب يرى أن التشريع يستهدف في النهاية تحقيق مصلحة المواطن وتوفير فاتورة الكهرباء، رغم وجود تحفظات على نقص البيانات والمبالغة في العقوبات الواردة بالمشروع.

وقال قرطام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن التوسع في استخدام الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة أمر مهم ومطلوب، لكن تقييم أي تشريع يجب أن يستند إلى بيانات واضحة تكشف حجم تأثيره الفعلي على المواطن والاقتصاد.

وتساءل عن العائد المتوقع من تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحدث عن تحقيق وفورات تصل إلى مليار و700 مليون دولار، بينما سبق الإعلان عن تقديرات أخرى بشأن توفير نحو 39 مليار كيلووات ساعة من خلال تطبيق معايير كفاءة الطاقة على الشاشات منذ عام 2019، دون توضيح مدى تحقق هذه المستهدفات أو انعكاسها على أرض الواقع.

وأضاف أن التعديلات المطروحة تتعلق بالرقابة والترخيص، لكن المجلس لا يمتلك بيانات كافية توضح تأثيرها على المواطن المصري، أو حجم الوفر المتوقع في فاتورة الكهرباء، أو انعكاسها على المصانع والأجهزة الكهربائية.

وأشار إلى غياب المعلومات المتعلقة بحجم الفاقد الناتج عن انخفاض كفاءة تشغيل الأجهزة، وكذلك نسب الهدر في استهلاك الشاشات، ومدى مقارنتها بالمعدلات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة كان يتعين عليها العمل على هذا الملف وتقديم بيانات واضحة بشأنه.

ولفت إلى أن أزمة العدادات الكودية لا تزال قائمة، وأن المواطنين يعانون من تداعياتها دون الوصول إلى حلول حتى الآن، فضلًا عن وجود مواد في مشروع القانون تتضمن عقوبات قد تصل إلى الحبس.

وشدد قرطام على ضرورة توافر البيانات والدراسات التي توضح الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات، مع إبداء تحفظات شديدة على العقوبات المغلظة الواردة بالمشروع.

واختتم كلمته بالتأكيد على موافقة حزب المحافظين على مشروع القانون، اقتناعًا بأن تطبيقه يستهدف تحقيق مصلحة المواطن والمساهمة في خفض فاتورة الكهرباء، مع الاحتفاظ بالتحفظات التي سيطرحها الحزب خلال مناقشة مواد المشروع.