قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب أحمد بلال ينسحب رسميا من انتخابات رئاسة حزب التجمع
مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
شبورة مائية تضرب الطرق خلال 48 ساعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وتحدد المناطق المتأثرة
من الأسمدة إلى الأدوية.. وزير الصناعة يبحث مع شركات هندية ضخ استثمارات جديدة في مصر
لـ 19 ديسمبر.. تأجيل محاكمة المهندس المتهم بارتكاب جريمة 15 مايو
تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
الوزراء: "هيئة الدواء" تؤكد خطورة مستحضرات التخسيس غير المرخصة ومجهولة المصدر
تحويل مسار بعض الرحلات الجوية لشرم الشيخ بدلا من القاهرة لسوء الأحوال الجوية
بتقطيع التورتة وتوزيع الصدقات.. أحمد العوضي يبدأ تصوير سلطان الديب
محمد أبو العينين: خفض استهلاك الكهرباء 20% يفتح الباب أمام استثمارات جديدة
ليلة الحسم في تصفيات أمم أفريقيا 2027.. 11 منتخبًا على موعد مع بطاقة التأهل.. ومصر في المقدمة
مصر ومالاوي في مواجهة حسم التأهل.. أبرز مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسلام قرطام: حزب المحافظين يؤيد تعديل قانون الكهرباء.. ونطالب الحكومة بإعلان أثره على فاتورة المواطن والمصانع

النائب إسلام قرطام
النائب إسلام قرطام
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب إسلام قرطام، موافقة حزب المحافظين على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن الحزب يرى أن التشريع يستهدف في النهاية تحقيق مصلحة المواطن وتوفير فاتورة الكهرباء، رغم وجود تحفظات على نقص البيانات والمبالغة في العقوبات الواردة بالمشروع.

وقال قرطام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن التوسع في استخدام الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة أمر مهم ومطلوب، لكن تقييم أي تشريع يجب أن يستند إلى بيانات واضحة تكشف حجم تأثيره الفعلي على المواطن والاقتصاد.

وتساءل عن العائد المتوقع من تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحدث عن تحقيق وفورات تصل إلى مليار و700 مليون دولار، بينما سبق الإعلان عن تقديرات أخرى بشأن توفير نحو 39 مليار كيلووات ساعة من خلال تطبيق معايير كفاءة الطاقة على الشاشات منذ عام 2019، دون توضيح مدى تحقق هذه المستهدفات أو انعكاسها على أرض الواقع.

وأضاف أن التعديلات المطروحة تتعلق بالرقابة والترخيص، لكن المجلس لا يمتلك بيانات كافية توضح تأثيرها على المواطن المصري، أو حجم الوفر المتوقع في فاتورة الكهرباء، أو انعكاسها على المصانع والأجهزة الكهربائية.

وأشار إلى غياب المعلومات المتعلقة بحجم الفاقد الناتج عن انخفاض كفاءة تشغيل الأجهزة، وكذلك نسب الهدر في استهلاك الشاشات، ومدى مقارنتها بالمعدلات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة كان يتعين عليها العمل على هذا الملف وتقديم بيانات واضحة بشأنه.

ولفت إلى أن أزمة العدادات الكودية لا تزال قائمة، وأن المواطنين يعانون من تداعياتها دون الوصول إلى حلول حتى الآن، فضلًا عن وجود مواد في مشروع القانون تتضمن عقوبات قد تصل إلى الحبس.

وشدد قرطام على ضرورة توافر البيانات والدراسات التي توضح الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات، مع إبداء تحفظات شديدة على العقوبات المغلظة الواردة بالمشروع.

واختتم كلمته بالتأكيد على موافقة حزب المحافظين على مشروع القانون، اقتناعًا بأن تطبيقه يستهدف تحقيق مصلحة المواطن والمساهمة في خفض فاتورة الكهرباء، مع الاحتفاظ بالتحفظات التي سيطرحها الحزب خلال مناقشة مواد المشروع.

مشروع تعديل قانون الكهرباء فاتورة الكهرباء الجلسة العامة لمجلس النواب الروبوتات التكنولوجيا الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك

أزمة مالية جديدة تضرب الزمالك.. النادي مطالب بسداد 3 ملايين جنيه| تفاصيل

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: مبادرة «اسمع وتكلم» تستهدف حماية الشباب من الأفكار المتطرفة

المكملات الغذائية

أموال مجمدة ومنتجات يلتهمها العمر الافتراضي.. تحذير من أزمة تضرب مصانع المكملات الغذائية

الشبورة المائية

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية الكثيفة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. وتكشف خريطة انتشارها

بالصور

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فستان البولكا دوت يتصدر المشهد.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد