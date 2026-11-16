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بتقطيع التورتة وتوزيع الصدقات.. أحمد العوضي يبدأ تصوير سلطان الديب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بتقطيع التورتة وتوزيع الصدقات.. أحمد العوضي يبدأ تصوير سلطان الديب

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد إبراهيم

انطلق أمس تصوير مسلسل «سلطان الديب»، بطولة الفنان أحمد العوضي، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور المنتج تامر مرسي، الذي احتفل ببدء تصوير العمل، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

وشهد اليوم الأول من التصوير أجواء احتفالية، حيث شارك أحمد العوضي في تقطيع تورتة بدء العمل، كما وزع الصدقات احتفالا بانطلاق التصوير، متمنيا أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا ويحظى بإعجاب الجمهور.

أحمد العوضي ويارا السكري 

ويجدد «سلطان الديب» التعاون بين أحمد العوضي ويارا السكري، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، ورانيا يوسف، ومحمود عبد المغني، وهدى الإتربي، ولجين خليفة.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر أن ينافس ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2027.

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