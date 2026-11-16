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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نبضات خفية.. ميزة في ساعة "أبل" تخبرك بالوقت دون النظر إلى الشاشة

ميزة في ساعة "أبل" تخبرك بالوقت
ميزة في ساعة "أبل" تخبرك بالوقت
لمياء الياسين

تُخفي ساعات "أبل" الذكية (Apple Watch) بين إعداداتها العديد من الوظائف الذكية المصممة لتسهيل الاستخدام اليومي، وتُعد ميزة "الوقت بالحس اللمسي" (Taptic Time) واحدة من أبرز هذه الأدوات غير المعروفة لكثير من المستخدمين. وتتيح هذه الخاصية معرفة الوقت بدقة تامة في المواقف التي يتعذر فيها النظر إلى الشاشة أو سماع التنبيهات الصوتية، مثل الاجتماعات الرسمية، أو داخل قاعات السينما، أو في الظلام الدامس.
وتعتمد فكرة عمل الميزة على محرك الاهتزاز الدقيق في الساعة؛ فبمجرد تفعيلها، يكفي أن يضع المستخدم إصبعيه لبضع ثوانٍ على واجهة الساعة لتبدأ بإرسال سلسلة من النبضات اللمسية الخفيفة إلى المعصم، تترجم الساعات والدقائق بأسلوب مشفر وسهل الفهم، دون إصدار أي صوت أو إضاءة قد تلفت انتباه المحيطين.


خطوات التفعيل والاستخدام


تتوفر هذه الميزة منذ نظام التشغيل watchOS 3، ويمكن تفعيلها بسهولة عبر الساعة نفسها أو من خلال هاتف آيفون المرتبط بها، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1. فتح تطبيق "الإعدادات" على الساعة أو تطبيق Apple Watch على هاتف آيفون والدخول إلى تبويب "ساعتي" (My Watch).
2. الانتقال إلى قسم "الساعة" (Clock).
3. الضغط على خيار "الوقت بالحس اللمسي" (Taptic Time) وتفعيله.
4. اختيار نمط الاهتزاز المفضل من بين ثلاثة أنماط متاحة (الأرقام، أو الأرقام المختصرة، أو شفرة مورس)، حيث تُستخدم النبضات الطويلة والقصيرة للتمييز بين الساعات والدقائق.

إعدادات الصوت

ينصح خبراء التقنية بالانتباه إلى إعدادات الصوت لضمان عمل الميزة بكفاءة؛ إذ لن تعمل النبضات اللمسية إذا كانت الساعة مضبوطة على نطق الوقت صوتياً بشكل دائم. ولتفادي ذلك، يجب الدخول إلى إعدادات "الساعة" (Clock)، والبحث عن خيار "نطق الوقت" (Speak Time)، ثم تفعيل خيار "التحكم باستخدام الوضع الصامت" (Control With Silent Mode)، مما يضمن عمل النبضات الصامتة متى ما كانت الساعة على الوضع الصامت.

ساعات أبل ساعات أبل الذكية سماع التنبيهات سماع التنبيهات الصوتية نظام التشغيل watchOS 3 تطبيق Apple Watch

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