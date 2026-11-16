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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سلاح "مايكروسوفت" الأمني.. ثغرة جديدة في ويندوز تثير الجدل فما القصة؟

ثغرة جديدة في ويندوز تثير الجدل
ثغرة جديدة في ويندوز تثير الجدل
لمياء الياسين

كشف باحثون أمنيون عن ثغرة «SignDrop» في نظام ويندوز، والتي تستغل آليات الحماية الخاصة بمايكروسوفت لتمكين المهاجمين من رفع صلاحياتهم إلى مستوى النظام. 

هجمات فعلية 

على الرغم من تقديرات تشير إلى تأثر نسبة واسعة من الأجهزة، تؤكد مايكروسوفت عدم رصد أي هجمات فعلية وتوصي بضرورة الحفاظ على تحديثات الأمان وتجنب البرامج غير الموثوقة. 

كشف باحثون أمنيون عن ثغرة جديدة وغير مسبوقة في نظام التشغيل «ويندوز» تحمل اسم SignDrop، تتيح للمهاجمين رفع صلاحياتهم من مجرد حساب مستخدم عادي إلى أعلى مستويات التحكم في النظام. وتكمن خطورة الثغرة في أنها تستغل ميزة أمنية طورتها «مايكروسوفت» في الأصل لمنع هذا النوع من الهجمات.


وتستهدف الثغرة مكون «نظام ملفات السجلات المشترك» (CLFS)، المسؤول عن إدارة سجلات التطبيقات وخدمات النظام. وكان الباحث الأمني عبد الحميد ناصري (المعروف باسمي Nightmare Eclipse وMSNightmare) قد نشر الشيفرة البرمجية لإثبات المفهوم (PoC) الخاصة بالثغرة على منصة GitHub في 10 نوفمبر الجاري، وفقاً لتقرير نشره موقع «Digital Trends».


كيف تعمل ثغرة SignDrop؟


لحماية سجلات النظام الحساسة من التلاعب، أضافت «مايكروسوفت» في أكتوبر 2025 طبقة أمان تعتمد على رموز مصادقة تشفيرية تعمل بمثابة «ختم رقمي» للتحقق من سلامة الملفات قبل معالجتها. وتتمحور آلية الهجوم حول استغلال خلل في تعامل النظام مع ملفات الاستعادة المرتبطة بهذه السجلات (التي تحمل الامتداد .cnpf) وفق الخطوات التالية:


• التجهيز والخداع: يُنشئ المهاجم ملف سجل مُعدّاً خصيصاً من حساب محدود الصلاحيات، ثم يستدرج عملية نظام ذات صلاحيات مرتفعة (مثل خدمة الفحص في برنامج Microsoft Defender) لفتح هذا الملف.
استغلال الصلاحيات: عند محاولة ويندوز إنشاء ملف المصادقة المفقود، فإنه ينفذ العملية بصلاحيات النظام العليا، مما يسمح للمستخدم العادي بالتحكم في ملف أُنشئ بصلاحيات (SYSTEM).
• السيطرة الكاملة: يمكّن هذا السلوك المهاجم من تشغيل موجه الأوامر بصلاحيات NT AUTHORITY\SYSTEM، وهي أعلى سلطة في ويندوز، بل ويتيح له نظرياً تجاوز آليات الحماية الذاتية لبرامج مكافحة الفيروسات؛ نظراً لأن التعديلات تبدو صادرة عن عملية موثوقة.
 

حجم الخطر وموقف «مايكروسوفت»
 

رغم خطورة الفكرة النظريّة للهجوم، لا تزال فعاليته العملية محدودة حتى الآن لعدة أسباب:


• محدودية الاستغلال: أكدت شركة الأبحاث الأمنية «78researchlab» إمكانية تكرار الهجوم، لكنها أوضحت أن موثوقيته وتوافقه مع مختلف الأنظمة لا يزالان ضعيفين، مما يصعّب استخدامه في هجمات حقيقية واسعة النطاق.


صعوبة التخفي: يتطلب الهجوم أن يكون برنامج «Microsoft Defender» نشطاً، كما يؤدي تنفيذه إلى ظهور إشعارات غير معتادة من نظام التحكم في حساب المستخدم (UAC)، مما يسهل على المستخدمين أو أنظمة المراقبة اكتشاف النشاط المشبوه.


• الأنظمة المتأثرة: اختبر الباحث الثغرة على نسخ تجريبية من نظامي «Windows 11 26H2» و«Windows Server 2025»، مقدّراً أن نحو 80% من أنظمة ويندوز قد تكون عرضة لها، وهو رقم لم يتم التحقق منه بشكل مستقل بعد.
 

نظام ويندوز هجمات فعلية تحديثات الأمان البرامج غير الموثوقة مكافحة الفيروسات

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