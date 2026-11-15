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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ما هو الثقب الصغير بجوار منفذ الشحن في الهاتف؟ وتحديث Chrome 157 على الحاسوب يصلح 83 ثغرة بينها 5 ثغرات حرجة

..أخبار التكنولوجيا|
..أخبار التكنولوجيا|
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ما هو الثقب الصغير بجوار منفذ الشحن في الهاتف؟ وكيف تحافظ عليه؟

قد يظن الكثيرون أن الثقب الدقيق الموجود أسفل الهواتف الذكية، وتحديداً بجوار منفذ الشحن، هو مجرد فتحة مخصصة لإخراج شريحة الاتصال. لكن الحقيقة الهندسية تشير إلى أنه الميكروفون الأساسي المسؤول عن التقاط صوتك بوضوح أثناء المكالمات الهاتفية وتسجيل المقاطع الصوتية، كما يلعب دوراً محورياً في تقنية عزل الضوضاء المحيطة.

تحديث Chrome 157 على الحاسوب يصلح 83 ثغرة بينها 5 ثغرات حرجة

صدار 157) المخصص لأجهزة الحاسوب العاملة بأنظمة ويندوز وماك ولينكس. يهدف هذا التحديث إلى سد 83 ثغرة أمنية متنوعة، من بينها 5 ثغرات مصنفة ضمن المستوى الحرج، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز حماية بيانات المستخدمين وتأمين تجربة التصفح ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة.
تفاصيل الثغرات والمكونات المتأثرة

بمواصفات احترافية.. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد| إليك أهم مواصفاته

تستعد شركة هونر لإحداث نقلة نوعية في تصميم الهواتف الذكية وتقنياتها الصحية، وذلك مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي لسلسلتها المرتقبة HONOR 700 في السوق الصينية، والمقرر يوم الثالث عشر من نوفمبر الجاري.

ويأتي الجيل الجديد —الذي يضم طرازات Honor 700 وHonor 700 Pro وHonor 700S— بميزة مبتكرة تتمثل في شاشة خلفية ثانوية مدمجة بانسيابية بجوار وحدة الكاميرات. وتكسر هذه الشاشة القوالب التقليدية المعتادة؛ فبدلاً من الاكتفاء بعرض الإشعارات أو معاينة صور السيلفي، تتحول إلى منصة صحية مصغرة تتيح للمستخدم متابعة مؤشراته الحيوية لحظة بلحظة.


HyperOS 4 ضد One UI 9.. أيهما يناسبك أكثر؟

هل تخطط للانتقال بين هواتف شاومي وسامسونج؟ يضعك كل من تحديث HyperOS 4 من شاومي وتحديث One UI 9 من سامسونج أمام تجربتين مختلفتين كليًا؛ سواء في خيارات التخصيص، أو مستويات الأمان، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، وحتى في طريقة ربط الأجهزة معًا. ورغم سهولة نقل بياناتك الأساسية كالصور وجهات الاتصال عند الترقية إلى هاتف جالاكسي جديد، ضع في اعتبارك أن واجهة شاومي وميزاتها الذكية ومعظم إعدادات التطبيقات لن ترافقك تلقائيًا إلى هاتفك الجديد."

سامسونج تستعد لإشعال المنافسة: تسريبات تكشف مواصفات العملاق Galaxy S27

نشر المسرب التقني سوني ديكسون صوراً لمجسمات تجريبية تكشف عن تصميم متوقع لسلسلة هواتف Samsung Galaxy S27 المنتظرة مطلع عام 2027. وتُظهر التسريبات تحولاً جذرياً في الهيكل الخلفي لهاتفي Galaxy S27 Ultra وGalaxy S27 Pro، معتمداً على وحدة كاميرات عريضة تمتد أفقياً وتضم عدستين بارزتين إلى جانب فتحتين أصغر مدمجتين داخل الإطار

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