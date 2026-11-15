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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لإشعال المنافسة: تسريبات تكشف مواصفات العملاق Galaxy S27

هواتفSamsung Galaxy S27
هواتفSamsung Galaxy S27

نشر المسرب التقني سوني ديكسون صوراً لمجسمات تجريبية تكشف عن تصميم متوقع لسلسلة هواتف Samsung Galaxy S27 المنتظرة مطلع عام 2027. وتُظهر التسريبات تحولاً جذرياً في الهيكل الخلفي لهاتفي Galaxy S27 Ultra وGalaxy S27 Pro، معتمداً على وحدة كاميرات عريضة تمتد أفقياً وتضم عدستين بارزتين إلى جانب فتحتين أصغر مدمجتين داخل الإطار.

أبرز تفاصيل التصميم 

على الجانب الاخر عن أبرز تصميم هاتفا Galaxy S27 Ultra و Galaxy S27 Pro. فقد يحصل الهاتفان على وحدة كاميرات خلفية عريضة تمتد أفقيًا عبر الجزء العلوي من الواجهة الخلفية.

 تضم هذه الوحدة عدستين كبيرتين بارزتين، بالإضافة إلى فتحتين إضافيتين أصغر حجمًا مدمجتين بشكل مسطح داخل الإطار، مع تفوق نسخة ألترا بحجم أكبر من نسخة Pro.

تصميم تقليدي

أما بالنسية لهاتف Galaxy S27 Plus يحتفظ هذا الطراز بلغة التصميم التقليدية المشابهة للجيل السابق، حيث تأتي الكاميرات الخلفية مرتبة عموديًا داخل وحدة على شكل كبسولة تضم ثلاث عدسات، مع بقاء فلاش LED خارج الإطار.

ومن جانبه  نفى المسرب الشهير Ice Universe صحة وجود أربع فتحات للكاميرات في هاتفي S27 Ultra و S27 Pro، مؤكدًا أن الفتحة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى غير موجودة في التصميم الفعلي فيما تتفق معظم التسريبات السابقة على أن سامسونج ستكتفي بثلاث كاميرات خلفية فقط في طراز Ultra بعد استبعاد عدسة التقريب البصري (3x) والاعتماد على مستشعرات بدقة أعلى

التشابه مع هواتف آيفون

قوبل التصميم الأفقي العريض بانتقادات واسعة من الجمهور عبر منصات التواصل مثل Reddit، حيث اعتبره الكثيرون اقتباسًا مباشرًا لتصميم هواتف آيفون الحديثة وتخليًا من سامسونج عن هويتها البصرية المميزة

هواتفSamsung Galaxy S27 الكاميرات الخلفية فلاش LED هواتف آيفون نسخة ألترا

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