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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادة آسيان يؤكدون مواصلة التواصل مع ميانمار والالتزام بإنهاء العنف

قادة آسيان يؤكدون مواصلة التواصل مع ميانمار والالتزام بإنهاء العنف
قادة آسيان يؤكدون مواصلة التواصل مع ميانمار والالتزام بإنهاء العنف
أ ش أ

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم /الأحد/ أن قادة دول جنوب شرق آسيا جددوا التزامهم بمواصلة التواصل والانخراط مع ميانمار مع التمسك بخطة تدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في البلاد التي تمزقها الحرب الأهلية.

وقال ماركوس الابن - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية - إن الدول الأعضاء الإحدى عشرة اتفقت على مواصلة ما وصفه بـ"الانخراط البناء القائم على المبادئ" بالتوازي مع الالتزام بتنفيذ خطة السلام الخماسية التي أقرتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 2021 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في ميانمار.

وأعرب ماركوس الابن عن أمله في أن تتمكن آسيان من إحراز تقدم في تنفيذ خطة السلام، مشددا على ضرورة أن يطرح قادة الرابطة تساؤلا جوهريا مفاده "ما الذي يمكننا القيام به أكثر من أجل ميانمار؟".

وأشار إلى أن استمرار الأزمة يسهم في تشريد الأسر وتفكيك المجتمعات المحلية، فضلا عن تداعياته السلبية على مستقبل الشباب في البلاد، وذلك خلال ترؤسه للقمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في العاصمة الفلبينية (مانيلا).

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على آسيان لإنهاء الحظر المفروض منذ خمس سنوات على مشاركة قادة السلطة العسكرية في ميانمار في الاجتماعات رفيعة المستوى للرابطة، لا سيما بعد تكثيف تايلاند وعدد من الدول الأعضاء اتصالاتها مع السلطات في ميانمار، رغم استمرار الحرب الأهلية في البلاد.

وتسعى السلطات المدعومة من الجيش إلى تطبيع علاقاتها مع آسيان، بعدما استبعد قادتها من القمم والاجتماعات رفيعة المستوى منذ عام 2021، بسبب عدم إحراز تقدم ملموس في خفض التصعيد ووقف الصراع الذي اندلع عقب الانقلاب العسكري.

يشار إلى أن ميانمار تشهد اضطرابات واسعة منذ الإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أون سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في انقلاب عسكري أشعل حربا أهلية لا تزال مستمرة حتى الآن.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصراع أسفر عن مقتل نحو 100 ألف شخص، فضلا عن نزوح أكثر من 3.5 مليون آخرين.

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قادة دول جنوب شرق آسيا الوقف الفوري لأعمال العنف الحرب الأهلية

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