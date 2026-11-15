HyperOS 4 ضد One UI 9.. أيهما يناسبك أكثر؟

هل تخطط للانتقال بين هواتف شاومي وسامسونج؟ يضعك كل من تحديث HyperOS 4 من شاومي وتحديث One UI 9 من سامسونج أمام تجربتين مختلفتين كليًا؛ سواء في خيارات التخصيص، أو مستويات الأمان، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، وحتى في طريقة ربط الأجهزة معًا. ورغم سهولة نقل بياناتك الأساسية كالصور وجهات الاتصال عند الترقية إلى هاتف جالاكسي جديد، ضع في اعتبارك أن واجهة شاومي وميزاتها الذكية ومعظم إعدادات التطبيقات لن ترافقك تلقائيًا إلى هاتفك الجديد."
ما هواتف Xiaomi وRedmi وPOCO التي ستحصل على HyperOS 4؟
هذا هو الجدول العالمي الرسمي لشركة شاومي:
أوائل نوفمبر 2026
هواتف شاومي
- Xiaomi 17 Ultra
- Leica Leitzphone
- Xiaomi 17
- 17T Pro و17T
هواتف ريدمي
- Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Note 15 Pro 5G
- Note 15 Pro وNote 15 5G
- Note 15
- Redmi 17 5G
- Redmi 17
- Redmi 17C 5G
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C
هواتف بوكو
- POCO F8 Ultra
- F8 Pro
- X8 Pro Max
- X8 Pro
- X8 Pro Iron Man Edition
- M8 Pro
- C95 Pro وC85
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Pad 8
منتصف نوفمبر 2026
- Xiaomi 15 Ultra و15 و15T Pro و15T
- Redmi Note 17 Pro Max 5G
- Note 17 Pro 5G
- Note 17 5G وNote 17
- POCO F9 Ultra
- F9 Pro
- F7 Ultra
- F7 Pro
- F7
- X8
- X7 Pro وX7 Pro Iron Man Edition
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Pad 7
- Pad Mini
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Pad 2 Pro
- POCO Pad X1
- Pad M1
ديسمبر 2026
- Xiaomi MIX Flip
- 14 Ultra
- 13 Ultra
- 13 Pro
- 13 14T Pro
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Note 14 Pro 5G
- Note 14 Pro
- Note 14 5G
- Note 14
- Note 14S
- Redmi 15 5G
- Redmi 15
- Redmi A7 Pro
- POCO F6 Pro
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 وRedmi Pad 2 9.7 وPad 2 9.7 4G وPad 2 وPad 2 4G وPOCO Pad C1