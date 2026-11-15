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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث Chrome 157 على الحاسوب يصلح 83 ثغرة بينها 5 ثغرات حرجة

تحديث Chrome 157 على الحاسوب يصلح 83 ثغرة
تحديث Chrome 157 على الحاسوب يصلح 83 ثغرة
لمياء الياسين

أطلقت شركة جوجل تحديثاً أمنياً جديداً ومهماً لمتصفح جوجل كروم الإصدار 157) المخصص لأجهزة الحاسوب العاملة بأنظمة ويندوز وماك ولينكس. يهدف هذا التحديث إلى سد 83 ثغرة أمنية متنوعة، من بينها 5 ثغرات مصنفة ضمن المستوى الحرج، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز حماية بيانات المستخدمين وتأمين تجربة التصفح ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة.
تفاصيل الثغرات والمكونات المتأثرة

مشكلات برمجية  

وفقاً لسجل التحديثات الأمني الرسمي الصادر عن غوغل، تتركز الثغرات الحرجة الخمس في مشكلات برمجية من نوع "الاستخدام بعد التحرير" وهي أخطاء تتعلق بكيفية إدارة المتصفح للذاكرة. وقد تم رصد هذه الثغرات في مكونات جوهرية داخل المتصفح، تشمل:
• محرك الرسوميات ثنائية الأبعاد 
• مكون خدمات الخلفية
• أنظمة تنسيق وعرض الصفحات
• ميزات سهولة الوصول 
بالإضافة إلى الثغرات الحرجة، يعالج التحديث عشرات المشكلات الأخرى عالية الخطورة في مكونات حيوية مثل محرك جافاسكريبت (V8) ونظام الملفات ومكون ANGLE. ورغم أن جوجل أكدت عدم رصد أي استغلال فعلي لهذه الثغرات من قبل القراصنة حتى الآن، إلا أن خطورتها تكمن في إمكانية استغلالها عبر صفحات ويب مفخخة لتنفيذ تعليمات برمجية خبيثة عن بُعد على جهاز الضحية.


خطوات التحديث والحماية

دعت الشركة جميع المستخدمين إلى عدم انتظار التحديث التلقائي، والمبادرة بتثبيت الإصدار الجديد فوراً. ويمكن إتمام ذلك يدوياً بسهولة عبر الخطوات التالية:
1. النقر على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية للمتصفح.
2. التوجه إلى قائمة “مساعدة”ثم اختيار "حول جوجل كروم" 
3. الانتظار حتى يكتمل تنزيل التحديث تلقائياً، ثم الضغط على زر "إعادة التشغيل" لتفعيل الحماية.

متصفح جوجل كروم شركة جوجل ثغرة أمنية الهجمات الإلكترونية برمجية خبيثة

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