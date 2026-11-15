وزير النقل: إنشاء مركز شامل واحد للسيطرة والتحكم بكافة وسائل الجر الكهربائي

شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، وبحضور السفير إيريك شوفالييه – السفير الفرنسي بالقاهرة، واللواء دكتور طارق جويلي – رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وممثلي شركة ألستوم الفرنسية، دخول أول قطارين جديدين مكيفين الخدمة ضمن صفقة توريد 55 قطارًا جديدًا للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة)، والتي تم التعاقد عليها مع شركة ألستوم الفرنسية، ويبلغ إجمالي عدد عرباتها 495 عربة مكيفة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بمختلف وسائل النقل الجماعي، وفي إطار تنفيذ، وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة خطوط مترو الأنفاق القائمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع إنشاء خطوط جديدة والتوسع في شبكة مترو الأنفاق،

كما استقل وزير النقل والوفد المرافق له أحد القطارين الجديدين من محطة سراي القبة حتى محطة السادات، مرورًا بمحطات كوبري القبة، ومنشية الصدر، والدمرداش، وغمرة، والشهداء، وعرابي، وجمال عبد الناصر، حيث تابع الوزير التجهيزات الفنية والتكنولوجية الحديثة بالقطار، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير الخطوط القائمة وتقديم خدمات نقل آمنة وحديثة ومتميزة تليق بالمواطن المصري.

وأكد الوزير أن صفقة القطارات الجديدة، التي تم التعاقد عليها مع شركة ألستوم الفرنسية، تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة تحديث أسطول الخط الأول، حيث تتضمن توريد 55 قطارًا مكيفًا، يتكون كل قطار من 9 عربات، إلى جانب توريد معدات حديثة لورشة طرة تتوافق مع تكنولوجيا القطارات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، وإجراء عمرة جسيمة شاملة قطع الغيار لكل قطار، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأسطول واستدامة التشغيل.

وأوضح وزير النقل أن القطارات الجديدة تتميز بمواصفات فنية وتكنولوجية متطورة تستهدف تحقيق أعلى مستويات الراحة والأمان لجمهور الركاب، وتشمل أنظمة تكييف حديثة، وممرات آمنة بين العربات تتيح سهولة انتقال الركاب داخل القطار، وكاميرات مراقبة تليفزيونية بكابنية القطار وداخل القطارات بما يمكن من متابعة كافة تحركات قائد القطار ونقلها مباشرة إلى مركز السيطرة والتحكم، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة متوافرة في كل وسائل النقل الجماعي الحديثة، ومنها مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) والقطار الكهربائي السريع، بما يتيح المتابعة اللحظية لما يجري داخل كبائن القيادة، ويسهم في تعزيز معدلات السلامة والأمان.

كما أكد الوزير أنه سيتم إنشاء مركز شامل للسيطرة والتحكم خاص بكافة وسائل الجر الكهربائي، إلى جانب مركز واحد للسيطرة والتحكم لجميع خطوط شبكة السكك الحديدية، التي يبلغ إجمالي أطوالها نحو 10 آلاف كيلومتر، بما يضمن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لحركة التشغيل ورفع مستويات السلامة والأمان.

كما تتميز القطارات الجديدة بوجود شاشات LCD داخل العربات لعرض المعلومات والإرشادات، وشاشات أعلى الأبواب الجانبية لتوضيح المحطة النهائية، فضلًا عن تخصيص أماكن للكراسي المتحركة مزودة بوسائل تثبيت لذوي الهمم، وخرائط إلكترونية مضيئة توضح مسار الخط والمحطات، بما يسهم في تيسير استخدام المترو، خاصة لذوي الإعاقة السمعية.

وأشار وزير النقل إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق، الممتد من حلوان إلى المرج الجديدة بطول 44 كيلومترًا، ويضم 35 محطة، و يُعد العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وأول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية، ويحظى بأولوية كبيرة ضمن خطة تطوير شبكة المترو، باعتباره أحد أهم شرايين النقل الجماعي التي يعتمد عليها المواطنون في تنقلاتهم اليومية.

وشدد الوزير على أن الدولة لا تستهدف مجرد إضافة قطارات جديدة إلى الخط الأول، وإنما تنفذ عملية تطوير شاملة لجميع عناصر المنظومة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة وكفاءة التشغيل ومعايير السلامة والأمان، موضحًا أن أعمال التطوير تشمل حاليًا إعادة تأهيل وصيانة 23 قطارًا بالتعاون مع شركة إسبانية، إلى جانب تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة والقوى الكهربائية والأعمال الكهروميكانيكية، بالتعاون مع تحالف يضم شركات مصرية وفرنسية.

مضيفا أن خطة التطوير تتضمن أيضًا تحديث ورشة طرة ورفع كفاءتها الفنية والتكنولوجية لتصبح قادرة على استيعاب وصيانة جميع القطارات الجديدة والقطارات الجاري إعادة تأهيلها، بما يضمن استدامة أعمال الصيانة ورفع معدلات الجاهزية الفنية للأسطول.

كما أوضح الوزير أنه يجري حاليًا طرح أعمال تنفيذ محطة الشيخ منصور الجديدة، الواقعة بين محطتي عزبة النخل والمرج الجديدة، وذلك في إطار الاستجابة للزيادة المطردة في أعداد الركاب وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق التي يخدمها الخط.

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن هذه المشروعات تستهدف تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات، وزيادة القدرة على استيعاب أعداد الركاب المتنامية، وتحقيق مزيد من الانتظام في حركة القطارات، بما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتوفير رحلات أكثر راحة وأمانًا.

كما التقى وزير النقل خلال جولته بعدد من الركاب، الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بدخول القطارات الجديدة الخدمة، مشيدين بمستواها المتميز وما توفره من وسائل الراحة والأمان والتجهيزات الحديثة، مؤكدين أن هذه القطارات تمثل إضافة مهمة لخدمات الخط الأول للمترو، وتسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

واختتم وزير النقل تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة النقل مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير ورفع كفاءة خطوط المترو القائمة، بالتوازي مع استكمال شبكة مترو الأنفاق وفقًا لدراسات النقل الخاصة بإقليم القاهرة الكبرى، وتنفيذ استراتيجية الدولة لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، بما يحقق التكامل بين مختلف وسائل النقل، ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتيسير حركة انتقال المواطنين، ومواكبة التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة المصرية، وخلق محاور تنموية جديدة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.