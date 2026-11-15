تقرير: أسعار النفط تتعافى من أدنى مستوياتها في شهرين وسط مخاوف حول إمدادات الشرق الأوسط

شهدت أسعار النفط الخام تراجعات حادة منذ بداية نوفمبر 2026، في ظل تزايد تركيز الأسواق على تعافي الإمدادات العالمية، خاصة من منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

وذكر تقرير صادر عن مجموعة "كامكو" الكويتية للاستثمار، اليوم /الأحد/ أن أسعار مزيج خام برنت تراجعت بنحو 25% خلال فترة من فترات الشهر، قبل أن تستقر نسبيا قرب نهاية الأسبوع الأخير، لتنهي تداولاتها مغلقة عند مستوى 95.84 دولار أمريكي للبرميل في 13 نوفمبر 2026. وجاء هذا التراجع مدفوعا بالتعافي القوي لإنتاج النفط وصادراته من الدول الخليجية، إلى جانب توقعات بتبني الولايات المتحدة موقفا أقل تشددا تجاه إيران.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، تجاوزت إمدادات النفط العالمية مستويات الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع إيران، فيما يتوقع أن تسجل السوق فائضا في المعروض بنحو مليوني برميل يوميا خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إمدادات النفط من الشرق الأوسط شهدت تعافيا قويا بصفة خاصة، على الرغم من استمرار المخاطر الأمنية المحيطة بمضيق هرمز، فوفقا لوكالة الطاقة الدولية، تعافت صادرات النفط الخليجية لتصل إلى نسبة 74% من مستوياتها المسجلة قبل الحرب، إذ بلغت الشحنات، باستثناء سلطنة عمان، نحو 18.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2026.

وذكر أن أحدث بيانات صادرة عن وكالة "بلومبرج إيكونوميكس" بينت ارتفاع إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من منطقة الخليج إلى 20 مليون برميل يوميا في 5 نوفمبر، مقابل 18.3 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق، إلا أنها ظلت دون متوسط العام 2025 البالغ 24.4 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن صادرات النفط الخام تعافت بوتيرة أسرع بكثير من صادرات المنتجات النفطية المكررة، لتصل إلى 16.9 مليون برميل يوميا، مقارنة بمتوسط العام 2025 البالغ 17.5 مليون برميل يوميا.

وذكر تقرير "كامكو" الكويتية أنه على ضوء هذه التطورات، عادت شركات التكرير الآسيوية إلى زيادة اعتمادها على النفط الخام من الشرق الأوسط، بدعم من انخفاض تكاليف الشحن وخفض أسعار البيع الرسمية من جانب المنتجين الخليجيين؛ مما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية لنفط المنطقة.

بيد أن التقرير نبه إلى أن المخاطر الجيوسياسية تظل مرتفعة، في ظل استمرار الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز، إذ جرى تسجيل 36 هجوما مؤكدا على السفن التجارية خلال شهر أكتوبر 2026، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع الحرب.

وأضاف أن في الوقت ذاته، كثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، مستهدفة تسع مصاف روسية منذ بداية نوفمبر 2026، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ نحو 2.6 مليون برميل يوميا، بما يعادل نسبة 40% من إجمالي الطاقة التكريرية الروسية.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط كميات النفط الخام المعالجة في المصافي الروسية نحو 4 ملايين برميل يوميا فقط خلال الربع الرابع من العام 2026، بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات العام 2025.

وأشار التقرير إلى أن تداعيات هذه الاضطرابات ظلت أكثر وضوحا في أسواق المنتجات النفطية المكررة، خاصة الديزل، إذ تراجعت صادرات روسيا من الديزل وزيت الغاز بنسبة 31% على أساس أسبوعي خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، لتصل إلى نحو 0.34 مليون برميل يوميا، فيما استمرت صادرات الديزل وزيت الغاز من الشرق الأوسط عند مستويات أقل بكثير من معدلاتها المعتادة.

أما على صعيد الإمدادات، فقال تقرير "كامكو" الكويتية، إن إنتاج أوبك من النفط الخام سجل تعافيا كبيرا في أكتوبر 2026، في ظل مواصلة الدول الخليجية استعادة مستويات الإنتاج والصادرات، إذ ارتفع بمقدار 1.93 مليون برميل يوميا على أساس شهري ليصل إلى 23.83 مليون برميل يوميا، استنادا لأحدث بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية.

وأوضح التقرير أن بيانات صادرة أيضا عن منظمة الأوبك أشارت إلى ارتفاع إنتاج المنظمة بمقدار 1.97 مليون برميل يوميا على أساس شهري، أي بنسبة 7.8%، ليصل إلى 27.16 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي، مقابل 25.20 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2026 (بما في ذلك بيانات إنتاج الإمارات).

وأشار إلى أن السعودية تصدرت قائمة الدول التي سجلت زيادة في الإنتاج، بارتفاع قدره 1.18 مليون برميل يوميا ليصل إلى 9.19 مليون برميل يوميا، تلتها العراق بزيادة بلغت 0.49 مليون برميل يوميا ليصل إنتاجها إلى 4.89 مليون برميل يوميا.. كما ارتفع إنتاج الكويت بمقدار 0.33 مليون برميل يوميا ليصل إلى 2.10 مليون برميل يوميا، مضيفا أن كلا من ليبيا وفنزويلا سجلت زيادات محدودة في الإنتاج، فيما تراجع إنتاج نيجيريا بمقدار 16 ألف برميل يوميا.

وقال التقرير إن هذا التعافي واسع النطاق يعكس عودة تدفقات النفط الخام من منطقة الخليج، على الرغم من استمرار تعرض الإمدادات الإقليمية للمخاطر الأمنية المحيطة بمضيق هرمز والهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة.

وفي المقابل، أظهرت تقديرات "وكالة بلومبرج" ارتفاع إنتاج الأوبك بمقدار 1.12 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر 2026، مع تسجيل كل من السعودية والعراق زيادات في الإنتاج تجاوزت نسبتها 10% مقارنة بالشهر السابق عليه.

كما شهدت الإمدادات من خارج منطقة الخليج تحسنا ملحوظا، إذ تجاوز إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام مستوى 14 مليون برميل يوميا للمرة الأولى، فيما سجل إنتاج كل من البرازيل وجيانا مستويات قياسية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادات، إلى جانب تعافي إنتاج أوبك، ساهمت في تخفيف حدة نقص الإمدادات الذي هيمن على أسواق النفط خلال الفترات السابقة من العام، وتحول ميزان العرض والطلب العالمي على المدى القريب إلى تسجيل فائض في المعروض.

ولفت إلى تراجع أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت لتقترب من مستوى 96 دولار أمريكي للبرميل، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، مدفوعة بتزايد الآمال بشأن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التقارير التي أشارت إلى ارتفاع الشحنات المارة عبر مضيق هرمز بصورة كبيرة، مع تعافي إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الحرب في معظم دول المنطقة.. إلا أن الأوضاع على أرض الواقع ظلت متقلبة، في ظل استمرار الهجمات على ناقلات النفط العملاقة في مضيق هرمز، واستهداف منشآت الطاقة في السعودية عبر حدودها الغربية.

كما ساهم تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة الروسية في دفع الأسعار نحو الارتفاع، خاصة أسعار المنتجات النفطية المكررة، في ظل استمرار شح المعروض في أسواقها بصورة أكبر مقارنة بسوق النفط الخام.

وذكرت "كاموكو" الكويتية في تقريرها أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يتحول ميزان العرض والطلب العالمي على الديزل إلى تسجيل فائض محدود يبلغ نحو 20 ألف برميل يوميا خلال الربع الرابع من العام 2026، وهو مستوى لا يكفي لإعادة بناء المخزونات التي استنزفت منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وعلى صعيد الاتجاهات الشهرية للأسعار، أوضح التقرير أن أسعار النفط الخام ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر 2026، على الرغم من تباين أداء الخامات المرجعية الرئيسية.

وأضاف أن متوسط سعر مزيج خام برنت زاد بنسبة 6.9% على أساس شهري، ليصل إلى 124.9 دولار أمريكي للبرميل في أكتوبر 2026، مقابل نحو 116.9 دولار أمريكي للبرميل في سبتمبر 2026.

وبين أن متوسط سعر سلة أوبك المرجعية سجل، في أكتوبر الماضي، ارتفاعا بوتيرة أقل بلغت نسبتها 1.4% على أساس شهري، ليصل إلى 112.12 دولار أمريكي للبرميل، بزيادة قدرها 1.53 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بشهر سبتمبر 2026.. وفي المقابل، تراجع متوسط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 1.0% على أساس شهري، ليصل إلى 107.9 دولار أمريكي للبرميل خلال أكتوبر 2026؛ مما يعكس تحسن مستويات توافر إمدادات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط.