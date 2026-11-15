سعيد شيمي: بركات كان بيقولي «بندق» .. ومحمد خان مصري من النخاع

تحدّث مدير التصوير سعيد شيمي، عن كواليس عمله مع كبار المخرجين، خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأحد.

وقال سعيد شيمي، في ندوته بالقاهرة السينمائي، إن المخرج بركات، كان يطلق عليه اسم «بندق» وذلك لكثرة حركته في التصوير لالتقاط كادرات صعبة.

وحول المخرج محمد خان، قال سعيد شيمي، إن قصتهما حلم منذ بداية دراستهما في معهد السينما وعشرتهما الطويلة، وقال إنه يعتبر «خان» مصريا حتى النخاع.

سعيد شيمي

وكان كشف مدير التصوير سعيد شيمي عن كواليس مكالمة حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، له ليبلغه بتكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابعة والأربعين حيث يتم منحه جائزة انجاز العمر.

وقال سعيد شيمي فى تصريح خاص لـ صدى البلد : وجدت اتصالا من الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأبلغني بالاتفاق على تكريمي بالمهرجان بدورته المقبلة ودار بيننا حديث عن الأعمال الفنية وعشقنا السينما.

وأضاف سعيد الشيمي: سعيد بهذا التكريم رغم أنه ليس الأول لى فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث حصلت على عديد من الجوائز بالمهرجان.

ويُعد سعيد الشيمي واحدًا من أهم الأسماء التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، بعد ما امتدت رحلته الفنية لأكثر من خمسة عقود، شارك خلالها في صناعة أفلام تنوعت بين الدراما الاجتماعية والأعمال السياسية وأفلام الحركة والتشويق والحرب.

ولم يقتصر دوره على تسجيل المشاهد بالكاميرا، بل أسهم في تشكيل الهوية البصرية لأعمال أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور، ونجح في مواكبة التطورات التي كان يشهدها مجال التصوير السينمائي.

وقدّم سعيد الشيمي عددًا كبيرًا من الأعمال، التي ترك من خلالها بصمته، وقد تجاوز الشكل والطابع التقليدي للتصوير السينمائي في هذا الوقت.

ويُعد التصوير تحت الماء واحدًا من أهم الجوانب التي ميزت تجربة سعيد شيمي، وكان متفردًا بها آنذاك، فقد اهتم بتطوير الأدوات والأساليب اللازمة لتصوير المشاهد التمثيلية في الأعماق، ليظهر تفوقه في هذا المجال من خلال أفلام مثل «جحيم تحت الماء» و«جزيرة الشيطان» و«الطريق إلى إيلات» و«يوم الكرامة» و«الغواص».

رحلة ومشوار سعيد الشيمي مليئة بالأعمال المهمة، التي تعد من أهم أفلام السينما المصرية.