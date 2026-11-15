انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم

انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بقيمة 180.47 نقطة، بما يعادل 1.80% ليصل إلى مستوى 9847.91 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه تم خلال الجلسة تداول 145 مليونا و16 ألفا و29 سهما بقيمة 296 مليونا و861 ألفا و113.609 ريال، عبر تنفيذ 19034 صفقة في جميع القطاعات، كما ارتفعت خلال الجلسة أسهم 5 شركات، بينما انخفضت أسهم 46 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعري إغلاقهما السابق.

وأضافت أن رسملة السوق بلغت في نهاية جلسة التداول 601 مليار و916 مليونا و453 ألفا و533.640 ريال مقارنة بـ612 مليارا و461 مليونا و197 ألفا و294.310 ريال، في الجلسة السابقة.