آسيان وأستراليا تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والتعليمي والأمن البحري ومواجهة تغير المناخ

اتفقت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وأستراليا على تعميق التعاون المشترك في مجالات التجارة والتعليم والأمن البحري والعمل المناخي، إلى جانب تعزيز الشراكة في التحول الرقمي والطاقة النظيفة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، خلال القمة السادسة بين آسيان وأستراليا، التي عقدت اليوم الاثنين بمركز المؤتمرات الدولي الفلبيني في مانيلا، إن أستراليا، باعتبارها أول شريك حوار للرابطة، لطالما تعاونت معها في دعم السلام والازدهار والتنمية المستدامة.

وأوضح ماركوس أن التعاون بين الجانبين يشمل الأمن البحري والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار غير المشروع بالمخدرات، مشيرًا إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين أستراليا ودول آسيان بلغ 197.5 مليار دولار أسترالي خلال العام الماضي.

وأضاف أن أستراليا تدعم، من خلال مبادرة "مستقبل آسيان وأستراليا" /Aus4ASEAN Futures/، جهود التحول الرقمي وانتقال الطاقة وتطوير شبكة الكهرباء الإقليمية للرابطة، كما انضمت إلى صندوق الربط الإقليمي للطاقة في جنوب شرق آسيا.

وأشار الرئيس الفلبيني إلى التزام أستراليا بتقديم 15 مليون دولار أسترالي إلى مركز آسيان لحالات الطوارئ الصحية العامة والأمراض الناشئة، فضلًا عن دعم إدارة الكوارث وحماية العمال المهاجرين، داعيًا إلى تحويل الالتزامات المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى فوائد ملموسة ومستدامة لشعوب الجانبين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي استمرار بلاده في دعم رابطة آسيان، مشددًا على أهمية زيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من فرص الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتطوير البنية التحتية وتوسيع فرص التعليم العادل، إلى جانب دعم الأمن البحري.

وحذر ألبانيزي من تداعيات الصراعات العالمية، مشيرًا إلى ما وصفه بأكبر صدمة في تاريخ العالم لقطاعي النفط والطاقة، ومؤكدًا أهمية الاستثمار في تعزيز مرونة سلاسل إمدادات الطاقة المشتركة لمواجهة الاضطرابات العالمية.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي عن حزمة جديدة للتعاون الرقمي تستهدف تسريع التحول الرقمي في دول آسيان وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تطوير المنظومة الرقمية الإقليمية، ودعم معايير سلامة الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكوادر العاملة في المجال الرقمي، مؤكدًا أن أستراليا ستظل شريكا موثوقا للرابطة ودول جنوب شرق آسيا في مواجهة التحديات العالمية.