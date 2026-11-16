وزير الأوقاف يشارك في منتدى خطة مسقط العالمي لتعزيز السلام ومواجهة خطاب الكراهية

يشارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في أعمال منتدى خطة مسقط العالمي، الذي تستضيفه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، بمشاركة شخصيات دولية وقيادات دينية وتقليدية وممثلين عن الشعوب الأصلية وشباب من مختلف دول العالم، تزامنًا مع اليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.

وتأتي مشاركة وزير الأوقاف بدعوة من الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية العُماني، فيما يُعقد المنتدى برعاية وحضور بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية والقيادات الدينية والتقليدية في مواجهة خطاب الكراهية والوقاية من النزاعات والإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة والتحريض عليها.

70 شخصية من 40 دولة يشاركون في المنتدى

ويجمع المنتدى نحو 70 شخصية من 40 دولة، من بينهم الدكتورة تاريا هالونين، رئيسة فنلندا السابقة، وتشالوكا بياني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، إلى جانب وزراء للشؤون الدينية من الإمارات والبحرين، وشيخ الإسلام في أذربيجان، وعدد من القيادات والشخصيات الدولية.

كما تضم قائمة المشاركين سونيا أستوهامان باردافي، إحدى القيادات النسائية للشعوب الأصلية، والسفير روبرت ريهاك، رئيس التحالف الدولي للحرية الدينية أو المعتقد، والدكتور محمد السنوسي، المدير التنفيذي لشبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين، فضلًا عن ممثلين عن المجتمعات المحلية وقيادات دينية وتقليدية من دول مختلفة.

خطة مسقط خطوات عملية لدعم السلام المستدام

ويتضمن برنامج المنتدى استعراض نتائج الاجتماع التشاوري ومناقشة الإطار التنفيذي لخطة مسقط، وبحث آليات تطبيقها عمليًا، بما يعزز مساهمة القيادات الدينية والتقليدية وممثلي الشعوب الأصلية في منع النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية، وترسيخ الحوار والتماسك المجتمعي.

كما يناقش المشاركون سبل توسيع الشراكات الدولية وتنسيق الجهود المشتركة، وتحويل الالتزامات الدولية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ تسهم في الوقاية من النزاعات والتحريض على العنف، ودعم مسارات بناء السلام المستدام.

مشاركة مصرية لتعزيز التسامح والتعايش السلمي

وتؤكد مشاركة وزارة الأوقاف في المنتدى حرص مصر على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في التصدي للتطرف وخطابات الكراهية، وترسيخ الحوار والاحترام المتبادل بين المجتمعات والثقافات المختلفة.

كما تعكس المشاركة أهمية توظيف الخطاب الديني في دعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز قيم التفاهم والتعاون، والإسهام في بناء مجتمعات أكثر أمنًا وتماسكًا وقدرة على مواجهة النزاعات.