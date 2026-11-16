مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة

أفاد مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، بانطلاق عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية من المدينة باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيداً لإتمام إجراءات التدقيق وإدخالها إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن الشحنات تضم نحو 2000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، إلى جانب الملابس الثقيلة والخيام لمواجهة فصل الشتاء.

وأوضح أن عشرات الشاحنات الأخرى تنتظر بالقرب من معبر رفح، فيما استقبلت المستشفيات المصرية مصابين فلسطينيين، بالتزامن مع عودة عدد من الفلسطينيين إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مصر.

تأخر دخول الشاحنات

وأشار عبد الفتاح إلى استمرار الجهود المصرية لتجهيز المساعدات في العريش والشيخ زويد ورفح، مؤكداً أن الكميات التي تدخل القطاع لا تتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية، في ظل تعطل وتأخر دخول الشاحنات واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار البنية التحتية بغزة.