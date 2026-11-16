90 دقيقة ساخنة في الزمالك.. سحب كارنيهات وتحقيقات بإختفاء شاشات وأزمة برئاسة بعثة الجزائر

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إجتماعا لمناقشة عديد الملفات الساخنة فى الوقت الراهن.

واستمرت فعاليات إجتمتاع مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة 90 دقيقة حضره غالبية أعضاء مجلس الإدارة.

ونال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على هامش اجتماع مجلس الإدارة وصلة عتاب من بعض الأعضاء حول حديثه الأخير عبر إحدى القنوات الفضائية.

ملف الزناتي وزيادة راتب معتمد

وقرر مجلس الإدارة إغلاق ملف تعيين حسام الزناتي مديرا رياضيا بالقلعة البيضاء في الوقت الراهن لحين وضوح الرؤية حول ملف شركة الكرة.

واعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك زيادة راتب معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك 600 ألف جنيه ليصبح مليون و100 ألف جنيه شهريا.

كما تقرر دراسة تعديل راتب إبراهيم صلاح وصلاح سليمان بالجهاز المعاون وإيداع جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب في حساباتهم البنكية خشية لجوئهم إلى فسخ العقود.

جون إدوارد وسحب الكارنيهات

وناقش مجلس إدارة نادي الزمالك مستحقات باقي اللاعبين عن الموسم الحالي والمكافآت المتأخرة التى بلغت 65 مليون جنيه كما تقرر مخاطبة اتحادات اليد والكرة الطائرة التى هددت مؤخرا بسحب كارنيهات اللاعبين على خلفية أزمة المستحقات المالية.

كما تطرق إجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك إلى ملف جون إدوارد المدير الرياضي الذي يتمسك بمستحقاته لدى النادي وفقا لبنود التعاقد معه إلى جانب إعتماد زيادة راتب مدير إدارة الإعلام بالنادي 20 ألف جنيه.

أزمة أرض أكتوبر

وأعلن مجلس الإدارة خلال الإجتماع استلام خطاب بإنهاء أزمة تخصيص خاصة بجزء من مساحة الأرض الجديدة في أكتوبر والمطالبة بنتائج إجراء تحقيقات بشأن اختفاء الشاشات وأجهزة البلايستيشن مع المدير التنفيذي واتجاه لـ إقالة الأخير.

كما ناقش مجلس إدارة القلعة البيضاء أزمة ملف إختيار رئيس بعثة الزمالك في الجزائر لمواجهة فريق المولودية بدوري أبطال إفريقيا وأنه حال اعتذار حسين السيد عضو المجلس سيتم ترشيح زميله محمد طارق لـ رئاسة البعثة.