مروان خوري: تعرضت لمحاولات لمنعي من الغناء

كشف الفنان اللبناني مروان خوري عن كواليس الصعوبات التي واجهته في مشواره الفني، مشيرا إلى أنه تعرض لمحاولات للتضييق على نشاطه الفني ومنعه من إحياء بعض الحفلات، بسبب رفض عدد من العاملين في الوسط الفني لفكرة الجمع بين التلحين والغناء، مؤكدا أن نجاحه صاحبه الكثير من الخلافات والمعارك.

وقال مروان خوري، خلال لقاء تلفزيوني، إن نجاح الفنان غالبا ما يكشف له حجم المنافسة والصراعات داخل الوسط الفني، موضحا: «أول ما تبدأ تنجح، ما يؤكد لك إنك ناجح هو المعارك الخارجية، وكانوا يمنعوني من حفلات، وكانت هناك محاربة من متعهدي الحفلات وتوقيف لبعض الحفلات، كما أن الصحافة كانت ترفض فكرة أنني ملحن وأغني في الوقت نفسه، وكان السؤال دائما: لماذا تريد أن تغني؟».

وأضاف أن فكرة الجمع بين التلحين والغناء لم تلق قبولا لدى بعض العاملين في الوسط الفني، إذ واجه اعتراضات وانتقادات بسبب رغبته في تقديم ألحانه بصوته، بدلا من الاكتفاء بتلحين الأغاني لغيره، مؤكدا تمسكه بحقه في التعبير عن موهبته من خلال الغناء والتلحين معا.

وتطرق خوري إلى طبيعة المنافسة بين الفنانين، مشيرا إلى أنها لم تكن دائما في إطارها المهني، بل تحولت في بعض الأحيان إلى هجمات وانتقادات علنية عبر وسائل الإعلام.

واستعاد في هذا السياق واقعة تعرض خلالها لهجوم من أحد الفنانين على الهواء، موضحا أنه لم يجد أمامه سوى الرد عليه، قائلا: «المنافسة مع الفنانين أحيانا تتحول إلى هجوم، وأول شيء لازم أرد، لأنه يستفيد من الهجوم عليّ على الهواء، وكان لازم أرد عليه».

وأكد مروان خوري أن أكثر ما يزعجه في مثل هذه المواقف هو لجوء الفنان إلى الهجوم العلني بدلا من مواجهته بشكل مباشر أو معاتبته بعيدا عن وسائل الإعلام، مضيفا: «اللي بيزعلني كثيرا إن الفنان ما يعاتبني بيني وبينه، لكن يختار إنه يهاجمني على الهواء».