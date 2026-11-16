"سامسونج" توقف ميزة أخرى في تحديث One UI.. وهذه بدائلها

إذا سبق لك أن صادفت عناوين الأخبار أثناء تصفحك شاشة هاتفك جالاكسي الرئيسية، فمن المحتمل أنك استخدمت تطبيق سامسونج نيوز ، حتى لو لم تفتح التطبيق نفسه. مع ذلك، قد لا تبقى هذه الصفحة متاحة لفترة طويلة، حيث تلقى مالكو هواتف جالاكسي في بعض المناطق إشعارًا يفيد بأن سامسونج ستوقف خدمة سامسونج نيوز في وقت لاحق من هذا العام. حاليًا، تم إبلاغ المستخدمين في كوريا الجنوبية والهند فقط بإيقاف الخدمة، لكن مواقع مثل SamMobile تزعم أنه من "المرجح جدًا" أن يتم إيقاف الخدمة في أسواق أخرى أيضًا.

توقف أدوات سامسونج

إلى جانب التطبيق، ستتوقف أدوات سامسونج نيوز وصفحة الوسائط على الشاشة الرئيسية في هذه المناطق عن العمل في 21 ديسمبر 2026. تواصل موقع Engadget مع سامسونج للاستفسار عما إذا كان مستخدمو هواتف جالاكسي في أمريكا سيواجهون التغيير نفسه، لكننا لم نتلقَّ ردًا حتى الآن.

ومن المثير للاهتمام أن قرار إيقاف المنصة يأتي بعد أشهر قليلة من إعلان سامسونج عن تحديث رئيسي أضاف مقاطع فيديو قصيرة من ناشرين بارزين مثل ABC News وUSA Today.



خضع تطبيق سامسونج نيوز لعدة تغييرات في علامته التجارية منذ إطلاقه. ظهر لأول مرة باسم بيكسبي هوم في عام 2017، ثم أصبح سامسونج ديلي في عام 2019. وبعد عام واحد فقط، حاولت سامسونج إعادة إطلاق منصة الأخبار الخاصة بها، هذه المرة باسم سامسونج فري. لم تنجح أي من هذه المحاولات في جعل التطبيق يحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي أجهزة جالاكسي.

منافسة جوجل ديسكفر

أُطلق تطبيق سامسونج نيوز عام ٢٠٢٣، وقد يكون هذا التطبيق آخر محاولة لسامسونج لمنافسة جوجل ديسكفر قبل التخلي عنه نهائيًا. تأتي أحدث إصدارات واجهة المستخدم One UI مزودةً بجوجل ديسكفر افتراضيًا، لذا من المرجح أن الشركة الكورية العملاقة لم تعد ترى جدوى من بذل جهد كبير في تطوير تطبيقها الخاص لتجميع الأخبار.

كما يواجه سوق تطبيقات تجميع الأخبار تحديات كبيرة، مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات مثل جوجل ديسكفر، مما يُغير بشكل جذري طريقة حصول المستخدمين على الأخبار عبر هواتفهم.

إذا صحّ ذلك، فلن تكون خدمة أخبار سامسونج أول ميزة من واجهة المستخدم One UI تستبدلها سامسونج بنظيرتها من جوجل. ففي عام 2021، جعلت الشركة تطبيق رسائل جوجل التطبيق الافتراضي للمراسلة النصية بدلاً من رسائل سامسونج. ثم في أبريل 2026، أوقفت سامسونج رسميًا خدمة الرسائل في الولايات المتحدة، ووجّهت المستخدمين إلى التحوّل إلى رسائل جوجل.



ما يجب فعله قبل إغلاق سامسونج نيوز

إذا كنتَ من مستخدمي تطبيق أخبار سامسونج وتلقيتَ إشعارًا بإيقاف تشغيله، أو ترغب فقط في استباق الأمر، يمكنك استبداله بتطبيق جوجل ديسكفر. اضغط مطولًا على أي مكان فارغ في الشاشة الرئيسية، ثم اسحب لليسار واختر جوجل ديسكفر بدلًا من أخبار سامسونج . يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل لوحة الأخبار هذه تمامًا. بدلًا من الاختيار بين جوجل أو سامسونج، انقر على أيقونة الإعدادات أعلى هذه الشاشة. أوقف تشغيل خيار "صفحة الوسائط" ، ولن تراها بعد ذلك على هاتفك.

منصة الأخبار الخاصة

تُشير سامسونج إلى أن تفضيلاتك من منصة الأخبار الخاصة بها لن تنتقل إلى تطبيقات تجميع الأخبار الأخرى، ولا حتى جوجل ديسكفر. إذا كنت تستخدم سامسونج نيوز لمتابعة منشورات مُحددة، فسيتعين عليك متابعة كل منها من جديد في تطبيق الأخبار الذي ستستخدمه لاحقًا. كما يُنصح بإزالة الأدوات المصغّرة من شاشتك الرئيسية، لأنها ستتوقف عن العمل أيضًا. في حين أن البعض قد