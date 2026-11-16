تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 12 سفينة وغادرته 15 آخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء إلى 29 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء - في بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13983 طنا تشمل: 2700 طن مولاس و 2300 طن يوريا و 300 طن برسيم حجازى و 3500 طن ذرة و 2000 طن بذرة صويا و 3183 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65325 طنا تشمل : 8308 أطنان حديد و 9458 طن قمح و 8000 طن خردة و 1434 طن خشب زان و 7500 طن أبلاكاش و2000 طن فول صويا و 1500 طن فول و 21444 طن ذرة و 5181 طن بضائع متنوعة و 1562 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 500 طن .

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 408 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 22 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3748 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 29026 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4781 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (ARK FUTURA) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين ميناءي دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 3188 طن تشمل خضروات و فواكه و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات وكابلات ألومنيوم منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا - هولندا - إنجلترا – المغرب – المجر – سلوفاكيا – فرنسا – بلجيكا - ألمانيا .