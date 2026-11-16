تراجع أعداد الطلاب الدوليين بالجامعات الأمريكية بنسبة 9% وسط تشديد إجراءات التأشيرات وارتفاع تكاليف الدراسة

كشفت بيانات حديثة عن تراجع إجمالي أعداد الطلاب الدوليين الملتحقين بالجامعات الأمريكية بنسبة 9% خلال فصل الخريف الحالي، فيما انخفض عدد الطلاب الأجانب الجدد بنسبة 15%، في ظل التغيرات التي طرأت على سياسات التأشيرات خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وارتفاع تكاليف الدراسة وتزايد المنافسة الدولية على استقطاب الطلاب.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن النتائج الأولية لتقرير «الأبواب المفتوحة» (Open Doors) السنوي، الصادر عن معهد التعليم الدولي، استندت إلى مسح شمل أكثر من 800 مؤسسة تعليمية أمريكية، وأظهرت تراجعاً ملحوظاً في معدلات الالتحاق، خاصة في برامج الدراسات العليا التي سجلت انخفاضاً بنسبة 15% خلال الخريف، مقابل تراجع بنسبة 3% في مرحلة البكالوريوس.

وقالت ميراكا مارتيل، رئيسة قسم البحوث والتقييم والتعلم بالمعهد، إن تراجع الإقبال على الجامعات الأمريكية يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها سياسات التأشيرات وارتفاع تكلفة الحصول على شهادة جامعية في الولايات المتحدة، إلى جانب تنامي المنافسة من دول أخرى تستثمر بصورة متزايدة في جذب الطلاب الدوليين.

وأشارت إلى أن اتساع الخيارات التعليمية المتاحة عالمياً يدفع مزيداً من الطلاب الأجانب إلى إعادة النظر في وجهاتهم الدراسية، خاصة مع ارتفاع الرسوم الدراسية والتحديات المرتبطة بالحصول على التأشيرات الأمريكية.

وأوضح التقرير أن العام الدراسي السابق شهد انخفاضاً بنسبة 0.3% في أعداد الطلاب الدوليين بمرحلة البكالوريوس، مقابل تراجع بلغ 13% في برامج الدراسات العليا، مما يعكس استمرار الاتجاه النزولي في معدلات الالتحاق.

وحذرت البيانات من التداعيات المالية لهذا التراجع على الجامعات الأمريكية، التي تعتمد في جانب من إيراداتها على الطلاب الدوليين الذين يسدد كثير منهم الرسوم الدراسية كاملة، فيما أظهر المسح أن التمويل الشخصي والعائلي يمثل المصدر الرئيسي لتغطية نفقات الدراسة لنحو نصف هؤلاء الطلاب.

وفي هذا السياق، أعلنت جامعة ولاية بنسلفانيا أنها تواجه فجوة مالية تبلغ 124 مليون دولار في موازنتها البالغة 2.2 مليار دولار، مرجعة ذلك جزئياً إلى انخفاض أعداد الطلاب، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين الصحي، وهي ضغوط قالت إنها تؤثر على الجامعات الأمريكية عموماً.