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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة المخابز: تراجع أسعار الدقيق 1000 جنيه للطن بعد تدخل التموين وطرح القمح بالبورصة السلعية

المخابز
المخابز
محمود محسن

أكد المهندس هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع أسعار الدقيق جاء نتيجة تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال طرح القمح عبر البورصة السلعية، بما ساهم في ضبط الأسواق والعمل على تثبيت الأسعار وخفضها.

وأوضح مكي أن التراجع الذي شهدته أسعار الدقيق يُقدر بنحو 1000 جنيه للطن، وهو تراجع طفيف مقارنة بالزيادة السابقة التي بلغت نحو 4 آلاف جنيه للطن.

وأشار إلى أن المخابز السياحية ملتزمة بتوجيهات وزارة التموين فيما يتعلق بأسعار الخبز وأوزانه، موضحًا أن الأوزان المحددة تبلغ 80 جرامًا بسعر جنيهين، و60 جرامًا بسعر جنيه ونصف، و40 جرامًا بسعر جنيه واحد.

وأضاف أن الخبز السياحي يستهدف شريحة معينة من المستهلكين، وفقًا لاختلاف الأذواق والاحتياجات، مؤكدًا التزام المخابز بالضوابط المنظمة لعملية البيع.

زيادة الأعباء

وكشف نائب رئيس شعبة المخابز عن عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع أصحاب المخابز، بهدف مناقشة آليات ضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها، وعدم إقرار أي زيادات جديدة من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين.

المهندس هاني مكي شعبة المخابز وزارة التموين القمح الأسعار

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