اليونيسيف وعُمان تبحثان سبل تعزيز الجهود المشتركة في مجال المساعدات الإنسانية

بحث نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، "تيد شيبان" مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسلطنة عُمان خليفة بن علي الحارثي، سبل تعزيز الجهود المشتركة في مجال المساعدات الإنسانية، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها "تيد شيبان" إلى سلطنة عُمان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين منظمة اليونيسيف وسلطنة عُمان، وبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة في مجال المساعدات الإنسانية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.