خصومات على فواتير الكهرباء.. الحكومة تدرس مكافآت للمواطنين مقابل ترشيد الاستهلاك

تدرس الحكومة إطلاق منظومة جديدة لتحفيز المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال إعادة جزء من قيمة الوفر الناتج عن خفض الاستهلاك الشهري في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية.

وتستهدف المبادرة تحويل ترشيد استهلاك الكهرباء إلى منفعة مباشرة تعود على الأسر المصرية، بدلاً من اقتصار عائد خفض الاستهلاك على الدولة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الشهرية عن المواطنين وتشجيعهم على تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وتقوم الفكرة المقترحة على ربط الحوافز بمعدلات التوفير المحققة في استهلاك الكهرباء، بحيث يحصل المواطن على نقاط مقابل الوفر، يمكن الاستفادة منها في الحصول على منتجات أو خصومات على الفواتير اللاحقة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة، حال تنفيذها، في خفض استهلاك الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، إلى جانب تقليل قيمة الفواتير الشهرية للأسر، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأكد وزير الكهرباء أن المبادرة الخاصة بمنح حوافز للمواطنين مقابل ترشيد استهلاك الكهرباء لا تزال قيد الدراسة، مع بحث آليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح وزير الكهرباء أن هناك عدة مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء وهي..

مبادرة شمس الصناعة تستهدف 7 آلاف مصنع

وفي إطار خطة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، تعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع.

وتهدف المبادرة إلى دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إلى جانب توطين صناعات ومكونات الطاقة الشمسية.

تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح المباني الحكومية

وتتضمن جهود التوسع في الطاقة المتجددة أيضًا مشروع استغلال أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

وتعمل وزارة الكهرباء على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية في عدد من المباني الحكومية، مع إجراء اتفاقات مع مصانع متخصصة للبدء في تنفيذ المشروع بعدد من المنشآت التابعة لبعض الوزارات.

ويستهدف المشروع خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل داخل المباني الحكومية، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

اجتماع مدبولي لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء

وجاءت هذه المبادرات ضمن الملفات التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

وشارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء جهود تنفيذ مبادرات الطاقة الشمسية، فيما قدم الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصورًا لمنظومة الحوافز المقترحة لتشجيع المواطنين على خفض الاستهلاك.