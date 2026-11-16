برلماني خلال الجلسة العامة: مواطنون يضطرون لشحن العداد الكودي كل 3 أو 4 أيام ولابد من مراعاة محدودي الدخل

طالب النائب أحمد حسين الصياد بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة العدادات الكودية، ووضع حد للأعباء المالية والإجرائية التي يتحملها المواطنون، خاصة محدودي الدخل، نتيجة منظومة الشحن والإجراءات المرتبطة بها.

وأوضح الصياد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، أن المواطن البسيط أصبح مضطرا إلى التوجه لشحن العداد الكودي كل ثلاثة أو أربعة أيام، وهو ما يمثل عبئا متكررا، خاصة على الأسر محدودة الدخل.

وأشار إلى أن المواطنين يواجهون دوامة من الإجراءات بين مراكز التكنولوجيا ومجالس المدن والوحدات المحلية، دون الوصول إلى حلول فعلية لمشكلاتهم، مؤكدا أن هذه الإجراءات تنتهي في كثير من الحالات دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

أحمد حسين الصياد يتساءل: لماذا يتحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الكودي أكثر من مرة؟

وتساءل النائب عن أسباب تحميل المواطنين تكلفة تغيير العدادات الكودية، لا سيما العدادات التي مر على تركيبها عشر سنوات، فضلا عن مطالبتهم بسداد تكلفة العداد مرة أخرى، رغم سبق تحملهم قيمته عند بدء الاشتراك.

وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها شركات الكهرباء تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، مطالبا بإعادة النظر فيها ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.

الصياد: لسنا ضد القانون.. ونطالب بتحقيق العدالة ومراعاة محدودي الدخل

وأكد النائب أحمد حسين الصياد أن أعضاء مجلس النواب ليسوا ضد مشروع القانون، بل من أوائل المطالبين بتطبيقه، مشددا على أهمية أن يتزامن ذلك مع تحقيق العدالة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، خاصة الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة التدخل لحل المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية، ومراجعة منظومة الشحن وتكاليف تغيير العدادات، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات.