قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يبدأ الشهر الكريم؟.. موعد أول أيام رمضان 2027 فلكيا في مصر
شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة
إقبال كبير على «بيتك في مصر».. وخصم 10% لسداد كامل قيمة الشقة
إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع للحلول البيئية لإنتاج قضبان التسليح المركب
وظائف وزارة العمل 2026.. 620 فرصة عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا
مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة
من تصريح الكوافير إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وهشام سليمان
حملات على أوكار الكيف.. مصرع 7 عناصر خطرة وضبط 3 أطنان مخدرات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية
جرس إنذار من واشنطن.. مظاهرة تحذر من انفجار القرن الأفريقي بسبب آبي أحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خصومات مفاجئة ووقف بطاقات التموين ..تحرك برلماني عاجل لحل أزمة العدادات الكودية

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
أميرة خلف

تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء، وتطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي على العدادات الكودية، وما ترتب على ذلك من إيقاف بعض البطاقات التموينية.

وأكد “ فرغلي” في طلب الإحاطة، تصاعد شكاوى المواطنين من إلزامهم باستبدال عدادات الكهرباء القائمة وتحميلهم تكلفة العداد الجديد، والتي قد تصل إلى 3 آلاف جنيه شاملة التركيب والمعاينة، رغم عدم تقدمهم بطلب للتغيير أو ارتكابهم مخالفات، فضلاً عن سدادهم قيمة العدادات القديمة بالكامل عند التعاقد.

وأشار عضو النواب إلى أن تحميل المواطنين تكاليف تحديث المعدات وتطوير البنية التكنولوجية لشركات الكهرباء يمثل عبئاً غير مبرر، باعتبار أن تطوير الشبكات والمنظومات الفنية يدخل ضمن المسؤوليات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، ولا ينبغي تحميل المواطنين أعباء إضافية بشأنه.

أزمة المحاسبة الموحدة للعدادات الكودية

وتطرق طلب الإحاطة إلى شكاوى أصحاب العدادات الكودية من تطبيق نظام المحاسبة الموحدة، وإلغاء نظام الشرائح، ورفع سعر الكيلووات، إلى جانب خصم فروق ومديونيات مالية بأثر رجعي من أرصدة كروت الشحن دون إخطار مسبق.

وأوضح النائب أن المواطنين تعاقدوا على تركيب العدادات الكودية منذ سنوات في إطار تقنين أوضاعهم، والتزموا بسداد الرسوم والتكاليف المقررة وفق نظام الشرائح المعمول به وقت التعاقد، معتبراً أن تغيير قواعد المحاسبة بأثر رجعي يثير تساؤلات بشأن استقرار المراكز القانونية واحترام التعاقدات القائمة.

إيقاف بطاقات التموين بسبب بيانات الكهرباء

ولفت النائب إلى أزمة إيقاف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، استناداً إلى بيانات مرسلة من وزارة الكهرباء بشأن المواطنين الذين يسددون قيمة استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة.

وأكد أن هذه الإجراءات ضاعفت الأعباء المعيشية على المواطنين، مطالباً الحكومة بتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها في تطبيق هذه القرارات، ومراجعة آثارها على الأسر المتضررة، بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء مالية أو المساس بمستحقاته التموينية دون سند واضح . 

أحمد فرغلي مجلس النواب التموين المستشار هشام بدوي عدادات الكهرباء العدادات الكودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

حسن شحاته

حسن شحاتة يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن.. ويكشف رأيه في ميدو

ترشيحاتنا

رئيس الوكالة الوطنية القطرية للأمن السيبراني

قطر تستضيف اجتماع الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.. 26 نوفمبر

فانس وترامب

تقارير إسرائيلية: ترامب يضحي بفانس ويتجه إلى حصار اقتصادي لإيران لمدة عامين بعد هزيمة الجمهوريين

واشنطن

واشنطن تشيد بإدراج مصر جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية نهائياً

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد