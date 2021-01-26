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الكهرباء تعلن آليات وإجراءات التقدم لتركيب العدادت الكودية بالتقسيط.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:14 ص
العدادات الكودية
العدادات الكودية
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فرح علاء الخولي
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن كل من يطلب إحلال وتجديد العداد التقليدي، يتم استبداله بالعداد مسبق الدفع.


وقال المتحدث باسم الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن العداد الكودي يطلق على المناطق المخالفة التي تستهلك الكهرباء بنظام ممارسة، والممارسة هي أن المبنى يكون مخالفا ويستهلك كهرباء بطريقة غير قانونية، وسمي كودي لأنه لا يتم تركيبه باسم الشخص وإنما برقم لحين تقنين وضع الوحدة أو المسكن.


وأوضح أن آليات تغيير العداد سهلة وتتم من خلال تقديم طلب للتجديد، ويتم تقسيط قيمته على فاتورة الاستهلاك ويصل القسط من 12 إلى 24 شهرا، مؤكدا أن الدولة تتجه للتحول الرقمي وتقليل العنصر البشري، لضمان دقة وجودة الخدمات المقدمة.


وأشار إلى أن العداد الكودي يعتبر أداة دقيقة لحساب الاستهلاك، بينما الممارسة يتم تحرير محضر ويتم عمل مصالحة، وذلك من خلال فرض قيمة تقديرية للاستهلاك الموجود وأحيانا تتجاوز القيمة الاستهلاك وأخرى أقل مما تستحق عنها، لافتا إلى أن تقديم طلبات التحول للعدادات تتم من خلال منصة إلكترونية والتسجيل عليها بسيط، واسمها منصة الخدمات الإلكترونية وتقدم 17 خدمة بخلاف خدمة تحويل العدادات.


ونوه إلى أن الطلبات مفتوحة حتى نهاية مارس، وعدد الطلبات التي تم تقديمها من الوحدات يزيد على 2 مليون و400 ألف وحدة عقارية، وبدأت شركات التوزيع في المعاينة والمقايسة لتلك الوحدات من شهر أكتوبر الماضي لتركيب العدادات، وأن هناك توجيهات للإسراع في تركيب العدادات.
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