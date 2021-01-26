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توك شو

كله أونلاين.. الكهرباء تكشف معلومات جديدة عن العدادات الذكية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:42 ص
العداد الذكي
العداد الذكي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تتوجه لإحلال العدادات والآليات التقليدية، والتي تحتاج إلى عنصر بشري للتدخل بها، لآليات متطورة وذكية، ومنها عدادات المسبقة الدفع والعدادات الذكية، ووصلت الوزارة لتركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، و200 ألف عداد ذكي.


وأضاف المتحدث باسم الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن كلا العدادين مسبوق الدفع والذكي يتبعان آلية متطورة، ولكن الفرق أن العداد مسبوق الدفع يتطلب كارتا ذكيا ليتم الشحن من خلاله ومتابعة العداد والمتبقي من الكهرباء من خلال الكارت الذكي، ودخلت تطبيقات جديدة على الهواتف المحمولة لمتابعة الكهرباء، بينما العداد الذكي لا يحتاج إلى كارت ويكون التواصل بشكل مباشر.

 
وأوضح أن العداد الذكي يحتاج إلى بنية تحتية مسبقة لتركيبه، ومنها برامج وكابلات ومراكز جمع بيانات، وذلك لتسهيل التعاملات سواء شحن العداد ومتابعة الاستهلاك، مؤكدا أن تلك العملية إلكترونية تماما "أونلاين"، مفسرا أنه لذلك لم يتم تركيب عدد كبير من تلك العدادات لاحتياجه إلى استعدادات مسبقة بشكل كبير.


وأشار إلى أنه تم بدء بمرحلة تجريبية بـ 250 ألف عداد فقط، والمشترك فيه شركات كثيرة، ثم يتم تقييم التجرية للتوسع فيه في كل المناطق، وتابع: "إحنا برده منسيناش العدادات التقليدية، فتم إطلاق برنامج القراءة الموحد لصحة ودقة الفواتير المحررة، وذلك من خلال برنامج إلكتروني مع المحصل أو قارئ الكهرباء لأنه لم يتم تحرير فواتير إلا بصورة موثقة للعداد".
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