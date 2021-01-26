من البيت.. الكهرباء: تطبيق "واصل" يتلقى شكاوى ذوي الإعاقة بلغة الإشارة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك توجها من الدولة لرفع مستوى وجودة خدمات جميع المواطنين وعلى رأسهم متحدى الإعاقة وكبار السن، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا بين وزارتي الكهرباء والاتصالات للعمل على تطبيق "واصل" لتلقى شكاوى ذوى الإعاقة بلغة الإشارة.





وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التطبيق جاء ليسهل موضوع الشكاوى والاستفسارات بلغة الإشارة، موضحًا أنه تم الإجابة على جميع الشكاوى على التطبيق، بالإضافة إلى أن مراكز الخدمة الموجودة على مستوى شركات الكهرباء أصبح بها شاشات لمس لتسهيل الخدمة لمتحدي الإعاقة.





وتابع أن عدد مستخدمين التطبيق ليس كبيرا، ولكن ما يقدم يتم التواصل معه فورا وحل مشكلته، لافتا إلى أن أكثر أنواع الشكاوى تأتى من الفواتير وعدم دقتها، بالإضافة إلى وجود شكوى خاصة بانقطاع فترته أو استفسار عن خدمة معينة، كما أنه سيتم تنزيله على جميع أنواع الهواتف.





وأكد أن الخدمات الأخرى التي يقدمها التطبيق هي الاستفسارات الخاصة بالكهرباء ومعرفة كيفية التعامل مع خدمة معينة، بالإضافة إلى شاشات اللمس، متابعا أنه تدريب العاملين مع مراكز الخدمة بصفة عامة توجيهها مباشرة للجهة التي تقوم بها والرد على نفس الآلية.