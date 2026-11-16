قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت جديدة عن كواليس ما قبل 25 يناير.. مسؤول ملف الإخوان الأسبق يكشف تفاصيل تحركات الجماعة منذ 2004
34 ألف وظيفة معيد بالجامعات الحكومية والأزهر.. موعد وطريقة التقديم
إعلامي الوزراء يستعرض تطور منظومة التعليم في مصر منذ عام 2014
مصرع فني لحام وإصابة 3 عمال أثناء صيانة موزع كهرباء بالهرم
وزير المالية: صادرات مصر الرقمية حققت 7 مليارات دولار
الصحة: برنامج تدريبي لتعزيز تسويق الخدمات وتنافسية المؤسسات في السياحة العلاجية
بروتوكول تعاون بين الرقابة النووية والجهاز التنفيذي لتطوير مشروعات محطات الكهرباء النووية
وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي متاحف ومؤسسات ثقافية صينية
مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور
الحرس الثوري: السيطرة على مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 170 في جزيرة قشم
أصيب بسكتة قلبية مفاجئة.. وفاة عريس بمطروح قبل ساعات من زفافه
تصل إلى الضباب.. تحذير عاجل من الأرصاد لقائدي السيارات على الطرق السريعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالفة ومصادرة 160 إشغالا بالهرم

إيقاف أعمال بناء مخالف
إيقاف أعمال بناء مخالف
أحمد زهران

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة استهدفت القطاع الشمالي، لإزالة التعديات والاشغالات بالشوارع لفرض الانضباط.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والإشغالات، وبناء على تعليمات اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، بتكثيف المرور الدوري اليومي لفرض الانضباط بالشارع.

وذلك بحضور محمد فتحي، نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي، وأشرف إسماعيل من جهاز التفتيش والمتابعة، وعلي محمود، مدير الإشغالات بالقطاع الشمالي، وبمتابعة ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأسفرت الحملة عن رصد وإيقاف أعمال تقسيم وتشطيب بدون ترخيص بالدور الأرضي بأحد العقارات الكائنة بشارع الثورة المتفرع من شارع اللبيني (فيصل)، حيث تمت الإزالة الفورية للأعمال في المهد، ومصادرة 150 لوحا خشبيا ومعدات البناء المستخدمة في المخالفة.

كما تم فحص ومراجعة تراخيص البناء لأحد العقارات بشارع نصر المنوفي، وتبين مخالفته للرسومات الهندسية المعتمدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة 4 عربات يدوية من الموقع.

وتم إيداع جميع المضبوطات بمخزن حي الهرم، والتي بلغ إجماليها 160 حالة إشغال ومعدة بناء، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بكل حزم وفقاً للقانون.

محافظة الجيزة حي الهرم مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك

أزمة مالية جديدة تضرب الزمالك.. النادي مطالب بسداد 3 ملايين جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

19عامًا من التميز.. مسيرة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في خدمة رسالة الأزهر الشريف

جانب من حضور وزير الاوقاف لمنتدى مسقط

الأزهري في عُمان : خطة مسقط صيحة حكمة لإنهاء الكراهية والحروب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يشارك في منتدى خطة مسقط العالمي لتعزيز السلام ومواجهة خطاب الكراهية

بالصور

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد