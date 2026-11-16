إيقاف أعمال بناء مخالفة ومصادرة 160 إشغالا بالهرم

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة استهدفت القطاع الشمالي، لإزالة التعديات والاشغالات بالشوارع لفرض الانضباط.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والإشغالات، وبناء على تعليمات اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، بتكثيف المرور الدوري اليومي لفرض الانضباط بالشارع.

وذلك بحضور محمد فتحي، نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي، وأشرف إسماعيل من جهاز التفتيش والمتابعة، وعلي محمود، مدير الإشغالات بالقطاع الشمالي، وبمتابعة ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأسفرت الحملة عن رصد وإيقاف أعمال تقسيم وتشطيب بدون ترخيص بالدور الأرضي بأحد العقارات الكائنة بشارع الثورة المتفرع من شارع اللبيني (فيصل)، حيث تمت الإزالة الفورية للأعمال في المهد، ومصادرة 150 لوحا خشبيا ومعدات البناء المستخدمة في المخالفة.

كما تم فحص ومراجعة تراخيص البناء لأحد العقارات بشارع نصر المنوفي، وتبين مخالفته للرسومات الهندسية المعتمدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة 4 عربات يدوية من الموقع.

وتم إيداع جميع المضبوطات بمخزن حي الهرم، والتي بلغ إجماليها 160 حالة إشغال ومعدة بناء، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بكل حزم وفقاً للقانون.