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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة وجامعة القاهرة توقعان ملحق بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية

محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة
محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة
أحمد زهران

وقّع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقاً بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة لوضع إطار مؤسسي للتعاون بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين في تنفيذ المبادرات والمشروعات ذات الأولوية وتحقيق التكامل بين الجهود التنفيذية والعلمية لخدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة أن ملحق البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والخبرات الأكاديمية والتطورات التكنولوجية التي تمتلكها جامعة القاهرة وتوظيفها في دعم خطط التنمية الشاملة من خلال تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعمرانية والهندسية والبيئية والطبية والمؤسسية، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة والحوكمة الذكية والاستعانة بالحلول المبتكرة في التعامل مع القضايا والتحديات المجتمعية.
 

وأشار المحافظ إلى أن توقيع ملحق البروتوكول يعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية مستدامة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.
ويتضمن ملحق البروتوكول ثمانية محاور رئيسية للتعاون، تشمل التنمية والمسئولية المجتمعية، والسلامة البيئية والتعامل مع الحيوانات الضالة، وإدارة المخلفات وإعادة التدوير، والتعاون الطبي والصحي، والتعلم والإبداع المجتمعي، وتحسين الهوية البصرية والتطوير العمراني، والاستشارات الفنية والهندسية، ونظم الإدارة والحوكمة الذكية.


وفي المجال الصحي، يشمل التعاون تنظيم القوافل الطبية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض، وتعزيز التعاون بين مستشفيات المحافظة ومستشفيات قصر العيني، وتطوير خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد وتدريب الأطقم الطبية. كما يشمل تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وتحسين المشهد الحضاري والهوية البصرية للمحافظة، ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية في تطوير الخدمات وإدارة الشكاوى ومتابعة الأداء.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة بمحافظ الجيزة مؤكدًا اعتزاز الجامعة بارتباطها التاريخي بالمحافظة، وحرصها على أن تكون شريكًا فاعلًا في جهود تنميتها، مشيدًا بما تشهده المحافظة من جهود لتطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تضع إمكاناتها العلمية والبحثية وخبرات أساتذتها في خدمة المحافظة، مشيرًا إلى أن إنشاء بيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعزز قدرة الجامعة على تقديم استشارات متخصصة وحلول علمية وتطبيقية مبتكرة، وأن القيمة الحقيقية للبحث العلمي تكمن في تحويل مخرجاته إلى مشروعات وخدمات يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن ملحق البروتوكول يؤسس لمرحلة أكثر اتساعًا وتكاملًا في التعاون بين الجانبين، من خلال تفعيل منصة «أثر» للتعلم الخدمي، وإتاحة مشاركة طلاب الجامعة في المبادرات المجتمعية التي تنفذها المحافظة، إلى جانب التوسع في القوافل الطبية والتنموية الشاملة، خاصة بمركزي الصف والعياط والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بالتزامن مع استعدادات الجامعة للاحتفال بمرور 200 عام على تأسيس قصر العيني.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الانتقال من أطر التعاون إلى مشروعات تنفيذية محددة، وفق أولويات واضحة وآليات للمتابعة وتقييم الأثر، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تسعى إلى ترسيخ نموذج للجامعة الرائدة التي تجمع بين التميز الأكاديمي والبحثي والإسهام المباشر في التنمية وخدمة المجتمع.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهاني رضوان، أمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات وقيادات الجامعة إلى جانب وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة جامعة القاهرة

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