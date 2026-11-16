إزالة بناء عشوائي مخالف للتخطيط العمراني بالإسكندرية

فذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات موسعة لإزالة البناء العشوائي المخالف للتخطيط العمراني، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بفرض الانضباط وسيادة القانون.

وذكر حي أول العامرية، أن إدارات الحي المختصة تمكنت من إزالة أعمدة خرسانية بدون ترخيص بمنطقه الكرنك بدائرة الحي، وهدم سور مخالف بطول 40 مترا بمنطقة مرغم بحري، وإيقاف وإزالة 3 متغيرات مكانية بدون ترخيص بمنطقة النهضة عبارة عن سقف خرساني مخالف بعقار، وحوائط بعقار بمساحة 80 مترا، وهدم سور حتي سطح الأرض على أرض مساحتها 150 مترا بطول 25 مترا، وإيقاف أعمال هدم مخالفة لقرار الترميم بعزبة الهجانة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ورصد حي غرب، حالتي بناء "شرفتين" مخالفتين وبدون ترخيص بشارع ابن شميل والرهاوي بنطاق الحي وتم إزالتهما، وتمت الإحالة إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.