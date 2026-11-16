قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهلة أسبوع لحصر الترع المتعبة.. توجيهات عاجلة من وزير الري لتطوير منظومة المياه في قنا والأقصر
وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
عمر مرموش ينافس على عرش هدافي أفريقيا.. نجم مصر يطارد الصدارة قبل موقعة الجولة الرابعة
بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027
البانيه بـ 205 جنيهات.. أسعار الفراخ والبيض الآن بالأسواق
مصر تطرح رؤيتها للسلام وإعادة الإعمار في إفريقيا أمام قمة الفرانكوفونية
الاتحاد الأوروبي: سوريا بحاجة إلى دعم عاجل لضمان استقرارها
طلب إحاطة فى النواب لتقنين التعدين الأهلي وحماية ثروات الذهب المصرية
بحبهم.. جراديشار يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح جديد عن مستقبله
3 شروط تحسم حقوق الزوجة.. هل يجوز اشتراط عدم الزواج بأخرى؟
بعد توليه رئاسة لجنة الأمن بالكنيست.. ليبرمان يستدعي رؤساء الموساد والشاباك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة بناء عشوائي مخالف للتخطيط العمراني بالإسكندرية

إزالة بناء عشوائي مخالف للتخطيط العمراني بالإسكندرية
إزالة بناء عشوائي مخالف للتخطيط العمراني بالإسكندرية
أ ش أ

فذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات موسعة لإزالة البناء العشوائي المخالف للتخطيط العمراني، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بفرض الانضباط وسيادة القانون.

وذكر حي أول العامرية، أن إدارات الحي المختصة تمكنت من إزالة أعمدة خرسانية بدون ترخيص بمنطقه الكرنك بدائرة الحي، وهدم سور مخالف بطول 40 مترا بمنطقة مرغم بحري، وإيقاف وإزالة 3 متغيرات مكانية بدون ترخيص بمنطقة النهضة عبارة عن سقف خرساني مخالف بعقار، وحوائط بعقار بمساحة 80 مترا، وهدم سور حتي سطح الأرض على أرض مساحتها 150 مترا بطول 25 مترا، وإيقاف أعمال هدم مخالفة لقرار الترميم بعزبة الهجانة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ورصد حي غرب، حالتي بناء "شرفتين" مخالفتين وبدون ترخيص بشارع ابن شميل والرهاوي بنطاق الحي وتم إزالتهما، وتمت الإحالة إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات موسعة لإزالة البناء العشوائي البناء العشوائي المخالف للتخطيط العمراني محافظ الإسكندرية أيمن عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

وزير الصناعة مع نظيره الهندي

وزير الصناعة يبحث مع وزير التجارة والصناعة الهندي سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك

"بيتكوين" تتداول قرب 65 ألف دولار مع استمرار خروج الاستثمارات من صناديقها

"بيتكوين" تتداول قرب 65 ألف دولار مع استمرار خروج الاستثمارات من صناديقها

الذهب يستقر مع ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

الذهب يستقر مع ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

بالصور

6 أطعمة تمنحك نوما أعمق.. تنقذك من الأرق

أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق

ابتعد عنها.. أكلات لا تتناولها أثناء إصابتك بالبرد لتجنب زيادة الأعراض

اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد