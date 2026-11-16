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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على إقليمي المنوفية

الحادث
الحادث

شهد الطريق الإقليمي المار محافظة المنوفية اليوم حادث تصادم  بين عدد من السارات قبل كارتة الخطاطبة.

وجاءت اسماء المصابين كالتالي: 1- سعاد حسين شوقي30 سنة من بهناي - الباجور

2 - وفاء إسماعيل إسماعيل أحمد 28 سنة من قرية بهناي

3- أمل صفوت إبراهيم 23 سنة من بهناي

4 - صابر حسن محمد علي الشيخ 61 سنة من إسريجه  الباجور

5- نادية عبدالعاطي محمد 41 سنة من قرية بهناي

6- راندا هلال ماضي 32 سنة من قرية بهناي

7- مؤمن عبدالمقصود إسماعيل 25 سنة من قرية هيت

8-رانيا كرم عبدالحميد 23 سنة من بهناي

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من العربيات أعلى الطريق الإقليمي بالتحديد قبل كارتة الخطاطبة التابعة لدائرة المركز

 تم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث. 

المنوفية محافظة المنوفية حادث بالاسماء الإقليمي

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