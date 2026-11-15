بحضور محافظ المنوفية.. حماة الوطن يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة "باب رزق"

استقبل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية وفدًا من قيادات الأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ، علي هامش توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة والحزب لتنفيذ مبادرة “باب رزق”، بهدف توفير 100 كشك لتوزيعها علي المستحقين بمختلف قري المحافظة وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة.

يأتي هذا في إطار التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية لدعم جهود التنمية وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين ، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور خالد النمر السكرتير العام للمحافظة ، والنائب أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالجمهورية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب الدكتور شبل ضحا، أمين عام الحزب بمحافظة المنوفية، والنائب عماد الغراب، أمين التنظيم بالمحافظة.

وشهد محافظ المنوفية والنائب الأول لرئيس الحزب توقيع بروتوكول التعاون ، والذي وقعه خالد النمر السكرتير العام للمحافظة والنائب الدكتور شبل ضحا أمين حزب حماة الوطن بالمنوفية، الذي يتضمن مسئولية الحزب في تجهيز 100 كشك بالمواد الغذائية ومستلزمات التشغيل ، لتتولى المحافظة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة في توزيعها علي الأسر المستحقة والأولي بالرعاية وفقاً للضوابط لهذا الشأن ، فضلاً عن تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لهم في إستخراج الموافقات والتراخيص المطلوبة وفقاً لتعليمات وقواعد شركات المرافق للمساهمة في توفير مصادر دخل مستدامة تساعدهم علي مواجهة الأعباء المعيشية وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم .

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الفئات الأولى بالرعاية ، وتحرص على تعزيز التعاون المثمر وتوحيد الجهود مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ كافة المبادرات والمشروعات التنموية ذات المردود المباشر على حياة المواطنين بإعتبارهم محور إهتمام وأولوية أولي في العمل التنفيذي بالمحافظة ، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للفئات الأكثر إحتياجاً ، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لهم ، مثمناً جهود حزب حماة الوطن ومشاركته في تنفيذ المبادرة التي تعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والحزبية لدعم الفئات المستحقة .

من جانبه أعرب رئيس حزب حماة الوطن عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على حسن التنسيق والتعاون لتنفيذ المبادرة ، مؤكداً حرص الحزب علي المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية التي تستهدف الوصول للأسر المستحقة وتقديم الدعم اللازم لهم بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم .