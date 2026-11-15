رحلة من المنوفية إلى شرم الشيخ تنتهي بمأساة.. بالاسماء مصرع راكب وإصابة 24 آخرين في انقلاب أتوبيس أمام جامعة الملك سلمان برأس سدر

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 24 آخرون، اليوم الأحد، إثر انقلاب أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة خاصة، ، كان قادمًا من محافظة المنوفية ومتجهًا إلى مدينة شرم الشيخ، أمام جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة رأس سدر، على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن جنوب سيناء إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب أمام جامعة الملك سلمان الدولية برأس سدر، وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن مصرع أحد الركاب في موقع الحادث، وإصابة 24 آخرين بإصابات متفرقة.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر، لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرت متابعة حالتهم الصحية داخل المستشفى.

أسماء المصابين

وكشفت البيانات الأولية عن إصابة كل من: تنسيم طارق إمام (30 سنة)، وخديجة محمود حشاد (سنتان)، وحليمة محمود حشاد (5 سنوات)، وطارق إمام الشريف (59 سنة)، ونهى مصيلحي عبد الحميد (33 سنة)، وحفصة محمد مرسي (5 سنوات)، وأنس محمد مرسي (8 سنوات)، ومحمد مرسي محمد (37 سنة)، وبراء محمد مرسي (سنتان)، ووليد محمد رشدي (18 سنة)، وهاني محمود عبد الفتاح (43 سنة)، وإسلام عماد عبد الغفار (27 سنة)، وأحمد جلال عبد الرازق (40 سنة)، ويسرية محمد إبراهيم نوفل (68 سنة)، وكريم أشرف إبراهيم (25 سنة)، وأحمد طارق (23 سنة)، ومحمد أشرف رمضان فهمي (36 سنة).

ولا يزال المصابون يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى رأس سدر، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

ويأتي الحادث على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء، الذي يشهد حركة انتقال وسفر بين مدن المحافظة والمحافظات الأخرى، لا سيما الرحلات المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ.