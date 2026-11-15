أستاذ بجامعة العاصمة يفوز بالجائزة التقديرية لمجلس الآثاريين العرب

فاز الدكتور محمود مبروك أستاذ النحت بكلية التربية الفنية بجامعة العاصمة مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، بالجائزة التقديرية لمجلس الآثاريين العرب، تقديرًا لإسهاماته في مجال العرض المتحفي وإعداد السيناريوهات الفنية والعلمية لعدد من المتاحف المصرية.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان اليوم، أن الدكتور محمود مبروك أسهم في تنفيذ عدد من المشروعات القومية البارزة من بينها المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إلى جانب مشروع ترميم تمثال أبي الهول، ومشروع ترميم وتصميم طريق الكباش.

وأضافت الوزارة أن الجائزة تأتي تقديرًا لإسهامات الكفاءات الأكاديمية بالجامعات المصرية في خدمة المجتمع والحفاظ على التراث الحضاري، والاستفادة من الخبرات العلمية والفنية في دعم المشروعات الوطنية.