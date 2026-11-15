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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: استهداف مركز لوجستي وسفينة شحن تستخدمهما القوات الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم / الأحد / تنفيذ ضربات بالمسيّرات استهدفت مركزا لوجستيا في زابوروجيه، يستخدم لتخزين الشحنات العسكرية، إلى جانب سفينة شحن قالت إنها كانت تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنبءا الروسية (سبوتنيك) - أنها استهدفت مركزا لوجستيا في مقاطعة زابوروجيه تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لتخزين شحنات عسكرية ومواد ذات الاستخدام المزدوج.

وأشارت إلى أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن أثناء وجودها في عرض البحر، كانت تنقل إمدادات مخصصة للقوات الأوكرانية.

ومنذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي يوميًا، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف.

وزارة الدفاع الروسية الشحنات العسكرية مقاطعة زابوروجيه

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