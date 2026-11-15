رئيس البنك الأهلي لـ صدى البلد: الأهلي لم يطلب ضم علي حمدي ضمن صفقة تبادلية

حسم أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، الجدل المثار بشأن إمكانية انتقال عدد من لاعبي الفريق إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل التقارير الصحفية التي ربطت بين الناديين بصفقات تبادلية محتملة.

رئيس البنك الأهلي لـ صدى البلد: الأهلي لم يطلب ضم علي حمدي

وأكد أشرف نصار، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن النادي الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي للتعاقد مع علي حمدي، ضمن صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، مشددًا على عدم وجود مفاوضات بهذا الشأن حتى الآن.

وأضاف رئيس البنك الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لم تطلب أيضًا ضم محمود الجزار، مدافع الفريق، موضحًا أن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى عام 2029.

وتأتي تصريحات نصار ردًا على ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تحركات النادي الأهلي لتدعيم صفوفه من البنك الأهلي، حيث أشارت تقارير صحفية إلى وجود عرض من الأهلي لضم أحمد رضا مقابل إتمام صفقة تبادلية مع البنك الأهلي.

وبذلك، وضع رئيس البنك الأهلي حدًا للتكهنات المتداولة بشأن هذه الصفقات، مؤكدًا عدم وجود طلبات رسمية من الأهلي لضم علي حمدي أو محمود الجزار حتى الآن.