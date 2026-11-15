الأهلي يعزي ربيع ياسين في وفاة «شقيقته»

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، يتقدمون بخالص التعازي إلى ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في وفاة السيدة شقيقته، التي وافتها المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

من هو ربيع ياسين نجم الأهلي السابق

ويُعد ربيع ياسين أحد أبرز نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، حيث قدم مسيرة كروية مميزة بقميص القلعة الحمراء، بعدما لعب في مركز الظهير الأيسر، وكان أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق خلال فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.

وانضم ربيع ياسين إلى الأهلي عام 1979، واستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 1992، ونجح في ترك بصمة كبيرة بفضل مستواه المميز وإمكاناته الفنية، كما ارتدى قميص منتخب مصر وشارك في العديد من المحافل الدولية، أبرزها كأس العالم 1990 بإيطاليا.

ولم تتوقف مسيرة ربيع ياسين عند حدود الملاعب، بل اتجه إلى مجال التدريب عقب اعتزاله كرة القدم، وتولى تدريب عدد من الفرق والمنتخبات، وحقق إنجازًا بارزًا بقيادة منتخب مصر للشباب للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا عام 2013.