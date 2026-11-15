محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسرة عامل بمشروع تحسين الطرق توفى أثناء تأدية عمله

قدم مساء اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، واجب العزاء لأسرة عامل «كارتة» بمشروع تحسين الطرق، بمنزله بناحية ميت خلف، وذلك عقب تعرضه لحادث أليم خلال تأدية مهام عمله بمنطقة «ميت أبو شيخة» بطريق قويسنا – شبين الكوم.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ،موجها بصرف دعم مالي وتوفير مصدر دخل ثابت لزوجته ، مؤكدا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسرة الفقيد، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، تقديرًا لفقيدهم وما قدمه من جهد وتفانٍ في أداء مهام عمله.

هذا وقد قدمت أسرة الفقيد خالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لحرصه على تقديم واجب العزاء ودعمه ورعايته الشاملة لهم .